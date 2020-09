La saison de l'artichaut touche doucement à sa fin. L'occasion de se régaler une dernière fois avant l'automne. Certains pensent qu'il est difficile à préparer, mais rien n'est moins vrai. Voici des idées recettes et astuces pour le cuisiner.

Si de nombreuses fleurs peuvent se manger, il y en a peu qui sont aussi savoureuses que l'artichaut. Pourtant, il ne s'agit pas réellement d'une fleur, mais bien d'un bourgeon floral (capitule) puisque l'artichaut est cueilli avant qu'il ne commence à fleurir.

...

Si de nombreuses fleurs peuvent se manger, il y en a peu qui sont aussi savoureuses que l'artichaut. Pourtant, il ne s'agit pas réellement d'une fleur, mais bien d'un bourgeon floral (capitule) puisque l'artichaut est cueilli avant qu'il ne commence à fleurir. La saison de l'artichaut s'étale de juin à octobre. Elle touche donc tout doucement à sa fin. Il y a de fortes chances que ceux que vous trouvez dans les rayons des supermarchés viennent d'Italie qui en cultive pas moins de 387 000 tonnes par an. L'Espagne est le deuxième producteur et l'Égypte le troisième. Un artichaut doit être lourd et ferme avec des feuilles bien serrées et cassantes. Si les feuilles sont trop ouvertes, cela signifie qu'il est trop mûr. Concrètement, vous risquez de vous retrouver avec un artichaut dur et avec beaucoup de foin (l'espèce de substance plucheuse que l'on retrouve sur son coeur). Un autre indice d'un manque de fraîcheur peut être des hauts des feuilles noircis. Pour rappel, les parties généralement consommées sont les morceaux inférieurs et charnus des bractées et son coeur.On commence par parer l'artichaut. Soit on le débarrasse de ses parties abîmées ou moins digestes comme sa queue parfois fort filandreuse. L'artichaut se cuit entre 20 et 40 minutes dans de l'eau chaude salée. Pour savoir s'il est bien cuit, il suffit de tirer sur une de ses feuilles. Si elle se détache facilement, c'est bon. On peut aussi planter un couteau dans sa base. S'il s'enfonce sans problème, c'est prêt. On pensera à l'égoutter la tête en bas, pour qu'il ne s'imprègne pas trop de l'eau de cuisson. Pour les plus pressés et les moins puristes, sachez qu'on peut aussi le cuire en 8 minutes au micro-ondes. Pour éviter que les feuilles ne virent au noir, on le cuira à la dernière minute. En rajoutant quelques gouttes de citron dans l'eau de cuisson, cela permet de lui garder sa belle couleur verte. Ne le lavez qu'au moment de le cuisiner. Il se conserve bien au réfrigérateur dans un sac de plastique. Il se conservera encore mieux si l'on pulvérise quelques gouttes d'eau avant de fermer hermétiquement le sac. S'il possède sa queue, on peut le placer dans un bol partiellement rempli d'eau. Lire aussi: Artichauts à l'huile On peut aussi le congeler. Pour ce faire, on l'effeuille et on enlève le foin. On blanchit le coeur 3 minutes dans une eau citronnée. On épongera l'ensemble avant de le placer dans le congélateur dans un sac. Attention : un artichaut cuit ne se conserve pas au-delà de 24 heures.L'artichaut est présent dans de nombreux compléments alimentaires. Sauf que la plupart sont fabriqués à partir des feuilles de l'artichaut et non de la fleur. Les feuilles protégeraient le foie et activeraient l'excrétion de la bile afin de stimuler la digestion. Elles auraient aussi un effet antioxydant. L'artichaut que l'on retrouve dans nos assiettes ne démérite pas pour autant puisqu'il est riche en fibres (un artichaut de taille moyenne apporte entre 10 et 20 % de la dose de fibre recommandée par jour), en vitamines (par exemple la vitamine B9 ou la vitamine K) et en minéraux tels que le cuivre, le fer ou encore le magnésium. Il contient aussi de l'inuline, un prébiotique utile aux bactéries bénéfiques de l'intestin.La tartinade d'artichaut:Les artichauts à la juive : >>> Salade de pâtes aux artichauts, aux olives et à la mozzarella>>> Burger de thon à l'artichaut, aïoli de haricot blancs et peperonata>>> Soupe d'artichaut >>> Cocotte d'artichauts violets au citron confit, ail, romarin et parmesan