Pour rendre la période de confinement un peu plus agréable, l'école d'oenologie Inter Wine & Dine (IWD) a annoncé jeudi qu'elle allait proposer des cours d'oenologie gratuits en ligne donnés par le Professeur et sommelier Fabrizio Bucella.

En direct tous les vendredis et samedis à 18h00 sur la chaîne YouTube, les sessions partiront à la découverte des régions vitivinicoles de France. Chaque week-end sera consacré à une région spécifique: Bordeaux (27 et 28 mars), Bourgogne (3 et 4 avril) et la Loire (10 et 11 avril).

Les cours se dérouleront en deux parties, avec un aperçu théorique sur les caractéristiques (géographique, climatique, historique, économique) de la région avec un survol des différents vins et cépages, et une dégustation commentée d'un vin blanc les vendredis et d'un vin rouge les samedis.

Chaque cours se terminera par une séance de questions-réponses avec les internautes connectés.

Ces sessions en direct seront transmises simultanément sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Seule la chaîne YouTube les conservera pour un visionnage en différé.

Le Professeur Fabrizio Bucella est directeur et professeur à l'école d'oenologie IWD. Physicien, Docteur en sciences, il est également professeur ordinaire à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), où il forme aux mathématiques et à la physique depuis plus de 10 ans.

