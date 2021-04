Le halloumi, un fromage traditionnel chypriote, salé et pouvant être frit sans fondre, va être inscrit par l'UE au registre des appellations d'origine protégée (AOP). L'occasion de revenir sur ce fromage si particulier.

Le halloumi (ou hellim en turc), confectionné à partir de laits de chèvre et de brebis, et qui se présente sous une forme repliée caractéristique, n'est pour l'instant qu'une marque déposée, ce qui lui offre une protection moins importante qu'une AOP.

Un jour historique

"C'est un jour historique pour le #Halloumi #Hellim et pour notre pays! L'UE l'a enregistré comme AOP, un bouclier existe désormais pour le défendre", s'était enthousiasmé lundi soir sur Twitter le président chypriote Nicos Anastasiades. Son adoption formelle et sa publication sont désormais attendues pour mi-avril selon la Commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, elle-même chypriote. Cette AOP, a-t-elle précisé, sera valable des deux côtés de la "ligne verte" qui divise l'île en deux sur quelque 180 kilomètres de longueur entre le territoire contrôlé par la République de Chypre, membre de l'UE depuis 2004, et l'autoproclamée République turque de Chypre-Nord. Une situation qui avait compliqué pendant longtemps le feu vert de Bruxelles pour le halloumi.

En brochette ou en salade

Consommé en salade ou en brochette, le halloumi est souvent grillé ou frit à l'huile d'olive, la cuisson ne l'empêchant pas de conserver sa fermeté en raison d'un point de fusion élevé. De couleur blanche, il présente une texture fileuse et un peu caoutchouteuse. Attention : il est assez riche en sel et affiche 332 kcal / 100 g. Il est néanmoins possible de le dessaler avant de le cuisiner en le recouvrant d'eau froide pendant plusieurs heures avant de l'égoutter.

L'une des préparations les plus courantes du halloumi consiste à le griller au barbecue sous forme de brochette, mais il existe d'autres manières de le savourer.

Voici quelques recettes

Halloumi grillé au miel, au thym et au sésame © DR Pour 4 personnes / Préparation : 5 minutes / Cuisson : 2 minutes Ingrédients: 2 paquets de halloumi, 2 c à s de miel, 6 brins de thym, 1 c à s de graines de sésame, 1 c à c de sumac et cumin en poudre. Préparation: Coupez le halloumi en tranches de 1 cm. Badigeonnez-le de miel, parsemez-le de thym, de sésame, de sumac et de cumin. Préparez le barbecue. Lorsqu'il est bien chaud, faites griller le halloumi 1 à 2 minutes de chaque côté. Servez avec une salade verte.

Halloumi et sa salsa de cerises

Toasts au halloumi relevés de salsa de cerises. La recette se trouve en cliquant ici. © CHRISTL EXELMANS

Honey Halloumi

© DR

Cette salade marie vinaigrette au miel-moutarde, halloumi, asperges, avocats et croutons . Le goût salé de l'halloumi et la saveur sucrée de la vinaigrette Miel Moutarde se marient à la perfection. Les morceaux les plus lourds dans le fond : halloumi grillé, asperges vertes et blanches cuites à la vapeur. Mettez de la couleur et des saveurs avec l'avocat et orange et des croutons de pain et la vinaigrette pour la touche finale.

Mais aussi:

Un sandwich idéal pour un lunch parfait

Des crêpes pomme de terre- halloumi

Des croquettes d'halloumi

