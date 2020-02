Isabelle Arpin, 50 ans, s'est fait connaître en décochant une étoile pour le restaurant Alexandre. Depuis cette belle mais lointaine aventure, elle a roulé sa bosse, passant notamment par le WY de Bart De Pooter, avant d'ouvrir enfin une adresse qui lui ressemble, épaulée par Dominika Herzig.

C'est désormais dans une maison de maître de l'avenue Louise, à Bruxelles, qu'elle évolue dans un décor à son image: décontracté et extraverti, où la cuisine ouverte lui permet de prendre en permanence la température de la salle. La chef a également fait le choix d'un environnement ponctué par de jeunes talents belges, qu'il s'agisse des bougeoirs signés Tilt, des anamorphoses de l'artiste Pascal Le Brun, ou de la belle vitrine embellie par le duo derrière Atelier Louves. Si elle est seule maître(sse) à bord, Isabelle Arpin n'a pas renié ce qui fait sa spécificité depuis que cette autodidacte, qui a commencé son parcours en suivant des études de finance, est entrée en gastronomie, à savoir l'instinct.

Talent spontané, elle a toujours fait preuve de créativité, ce dont témoignent des assiettes vivantes et colorées. Pour nous, la Française prouve qu'elle est également sensible à l'émotion et au souvenir, revisitant les contours d'un classique dominical. "Le poulet rôti en famille est chargé d'émotion. C'est toute une ambiance qui ressurgit, celle de voisins qui s'invitent ou invitent en dernière minute. Il y a aussi ce côté craquant de la peau qui reste comme un temps fort de mon apprentissage de la gourmandise. De plus, travailler un poulet de ce type est l'occasion de montrer à ma mère que je peux aussi imaginer des recettes accessibles à toutes et à tous. J'ai veillé à respecter l'esprit de la préparation, j'en livre une version juste un peu plus travaillée", sourit-elle.