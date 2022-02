Un sandwich simple, relativement sain et des plus savoureux est en train de conquérir les gourmands et adeptes de la streetfood. Archétype de la cuisine fusion, il pourrait faire de l'ombre au burger et au kebab.

Le bánh mì est un sandwich vietnamien influencé par la cuisine française qui associe le chaud et le froid tout en offrant un équilibre subtil entre les cinq saveurs (acide, piquant, salé, sucré et amer). Cet incontournable de la cuisine de rue se compose d'une baguette fine et craquante coupée en deux et largement garnie soit d'une sorte de pâté de foie de porc, du porc effiloché, de poitrine de porc, de porc frit, de boulettes de porc haché ou encore de poulet. Le tout agrémenté d'une copieuse portion de crudité (carotte, concombre, radis blanc le tout mariné dans du vinaigre) et de la coriandre fraîche (et parfois de la menthe). Il peut aussi être tout à fait végétarien si on remplace la viande par du tofu ou du seitan (un banh mi chay). En réalité le banh mi se décline en de multiples versions, si pas à l'infini puisqu'il peut même être au poisson.

Un sandwich vietnamien d'inspiration française

La baguette est apparue en Asie au moment où une grande partie de l'Asie du Sud-Est est sous domination française pour nourrir les soldats français en Indochine. Mais à l'époque, les expatriés français ne veulent pas occuper les emplois peu rémunérés comme ceux d'artisans boulangers. Ce sont donc des Chinois et des Vietnamiens qui se chargent de la cuisson du pain, explique Erica Peters auteure d'un livre intitulé "Appetites and Aspirations in Vietnam". "Dès 1910, des petites baguettes sont vendues dans la rue pour les gens sur le chemin du travail, donc des Vietnamiens", ajoute-t-elle.

Dans les années qui suivent, viande, légumes ou poisson commencent à apparaître dans le sandwich local - précurseur des banh-mi modernes, aujourd'hui vendus partout dans Hanoï. Si dans les rues du Vietnam, le banh-mi reste roi, il s'exporte aussi ailleurs. Au point qu'on lui annonce un destin aussi brillant que le burger ou le kebab. Voici déjà quelques vidéos pour réaliser ce délicieux sandwich à la maison.

Recettes:

Au poulet et à la citronnelle

Le végétarien

Pour ceux qui veulent faite leur propre baguette

