Le cocktail de la semaine: Old Fashioned (selon Fairmont)

Après avoir proposé, la semaine passée, une version assez iconoclaste et sucrée du Old Fashioned, il est opportun de faire preuve d'une plus grande fidélité, du moins en ce qui concerne l'esprit du breuvage, à ce cocktail au caractère bien trempé.

1 Fois partagé

Fois partagé













© PG

Il reste que la version ci-dessous, que l'on doit aux mixologistes de la chaîne hôtelière Fairmont, secoue la recette originelle de Martin Cuneo. Idéal pour se prendre pour Don Draper dans Mad Men. La recette 30 ml de bourdon Woodford Reserve

30 ml de rhum Mount Gay Black Barrel

7,5 ml de sirop de sucre

2 traits de bitters Angostura

1 zeste assez large d'orange. Dans un shaker, mettre le bourbon, le rhum, le sirop et 2 traits de bitters. Ajouter des glaçons et secouer pendant 20 secondes. Remplir de cubes de glace, au trois quarts, un verre de type Old Fashioned. Y verser le cocktail. Presser le zeste d'orange au-dessus du verre, le tordre sur lui-même et le déposer dans le contenant.