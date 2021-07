Le talentueux glacier Christophe Declercq est convaincu qu'il y a une place pour les plaisirs gelés à tout moment de la journée. Il sort même un livre entier pour le prouver. On ne vous dit pas à quel point ça se dévore tout seul.

Quand on regarde Top Chef à la télé, on s'imagine en cuistot chevronné. Et quand vient Le meilleur pâtissier, on rêve de façonner des desserts raffinés. Curieusement, il manque une émission sur les glaces, rien que les glaces, alors qu'à l'approche de chaque été, on ne pense qu'à dégotter les meilleures adresses pour en déguster. Qu'à cela ne tienne: le chef et glacier Christophe Declercq nous livre aujourd'hui les clés - et même un trousseau entier - pour qu'on puisse apprivoiser cet art délicat de l'ice-cream parfait ou du sorbet imparable, tout au long d'un ouvrage ultrarafraîchissant. L'homme aurait pu se contenter de compiler ses meilleures recettes, mais il a aussi décidé de nous faire profiter de ses trente années d'expérience, en divisant l'ouvrage en douze chapitres remplis d'infos cruciales. Il y parle du bon matériel (se tromper de sorbetière, c'est le mauvais départ assuré), du choix de la crème glacée (40% de matière grasse pour une onctuosité idéale) ou de la manière d'apporter une touche finale éclatante à chaque création (vous nous direz des nouvelles de cette petite sauce à l'avocat...). Tout cela en confessant une tripotée de trucs et astuces, et en expliquant qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais moment pour se sustenter. Entre la glace au yaourt et granola du petit-dej', et la tarte glacée citronnée du dessert du soir, il y a des centaines de minutes disponibles pour satisfaire ses papilles... Dès que vous aurez acheté un gigantesque congélateur, vous serez donc parés pour découvrir les secrets des glaces au nougat, au caramel, à l'huile d'olive, aux fruits rouges, à la malaga, aux brownies ou même... à la kriek. Vous serez prêts à élaborer des crèmes glacées sans lactose ni sucre ajouté, véganes ou sans sorbetière. Au passage, vous deviendrez des experts - oui, rien que ça - en smoothies et en granités, en milkshakes ou en soufflés glacés. Et quand vous serez arrivés au bout de ce long voyage au pays du bonheur, vous serez ravis de constater que, l'air de rien, vous venez de boucler un joli tour du monde en 80 recettes artisanales. Bien sûr, ne soyez pas surpris si vos amis décident de passer tout l'été chez vous...