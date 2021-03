Le 20 mars, c'était la Journée internationale du Macaron. L'occasion de revenir sur le succès de ce fameux petit gâteau coloré et gourmand, qui fait chavirer nos coeurs depuis des décennies. Et qui trouve un regain d'intérêt sur TikTok si l'on en croit la profusion du hashtag #macaronmania.

Le macaron tel qu'on le connait aujourd'hui n'a pas toujours eu la même apparence. La plupart des gens connaissent celui de Paris, dont le coeur mou recèle d'un parfum différant de son enveloppe croquante. Au Moyen-âge, le macaron désignait un simple biscuit à base d'amandes, de sucre et de blancs d'oeufs qui ressemblait alors davantage à un cookie aérien. Il serait apparu d'abord en Italie puis ensuite migré en France à la Renaissance. Au début du XIXe siècle, de nombreuses biscuiteries voient le jour et à Nancy, la pâtisserie Vagner-Muller se spécialise dans la préparation de macarons. Plus tard, à Paris, apparait enfin le macaron parisien, celui qui fait toute la réputation de la marque Ladurée, et dont le célèbre pâtissier d'origine alsacienne Pierre Hermé est devenu le roi, si l'on en croit son surnom.

TikTok est devenu ces derniers temps un temple pour y puiser ses inspirations culinaires et des recettes.

A l'occasion de sa journée internationale, le macaron a été mis à l'honneur avec son hashtag dédié. Il est toujours tendance pour notre plus grand plaisir !

Pour les amateurs, la recette se décline également au salé.

Céline D'Hulst

