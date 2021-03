Ces derniers mois, TikTok s'est révélé être une véritable plateforme de cuisine en ligne. Serait-il temps de mettre nos vieux livres de cuisine au placard et de créer un compte sur cette célèbre application?

Brève remise à niveau pour ceux qui ont passé l'année dernière dans une grotte. TikTok est une application qui vous permet de créer et de partager de courtes vidéos. Grâce à divers outils, vous pouvez ensuite enjoliver ces petits films àl'aide de filtres, de texte, d'effets sonores, de musique, etc. Outre leurs meilleures danses, conseils de beauté, "pranks"ou sessions de chant, les utilisateurs partagent également leurs meilleures recettes. Et elles sont nombreuses. Sous le hashtag #FoodTikTok, vous trouverez des millions de vidéos de cuisine filmées àtravers le monde.

"TikTok n'a rien à voir avec Instagram ou Facebook. Sur ces deux plateformes, vous choisissez qui vous désirez suivre ou avoir en ami. Par conséquent, seuls les photos, vidéos et messages des personnes que vous connaissez apparaîtront sur votre page d'accueil (feed). Sur TikTok, c'est tout le contraire. Ici, la page d'accueil "For You" (#FY) est un flux de vidéos ne provenant de personnes aux quatre coins du monde. Le puissant algorithme de l'application garantit que vous voyez le contenu que vous aimez. Ces vidéos durent maximum une minute, ce qui rend l'application très addictive. Et voilà comment vous passez des heures à scroller sur votre écran", explique Thomas Smolders, expert en médias sociaux et fondateur de l'agence de création Hartstikke.

La crise de la covid nous a tous amenés à passer plus de temps derrière notre écran. Notre téléphone raviverait même d'anciens hobbies oubliés. Nombreux·ses sont celles et ceux à s'être mis à la cuisine et la pâtisserie.

. © Getty Images

Même ceux qui ne s'étaient jamais mis derrière les fourneaux auparavant. Et pour cause, les comptes "food" sur TikTok ont proliférévitesse grand v. "Avant, si vous désiriez publier une photo sur votre blog ou votre compte sur Facebook, vous deviez d'abord l'éditer dans Photoshop. Et bon sang, qu'est-ce qu'il fallait comme patience pour arriver àun chouette résultat. Puis Instagram a débarqué, et vous pouviez faire le montage et publier votre photo dans une seule et même application. Aujourd'hui, TikTok en fait de même pour les vidéos. Pas besoin d'être un as du montage pour faire une bonne vidéo, il suffit d'ajouter un peu de musique et le tour est joué. De cette manière, la création de contenus vidéo devient beaucoup plus accessible pour bon nombre de personnes" explique Thomas Smolders.

Le monde dans votre assiette

Plus besoin donc d'aller bien loin pour découvrir la cuisine du monde. Quelques minutes à faire défiler les vidéos sur TikTok, il n'en faut pas plus pour faire un voyage culinaire. D'un ragù italien classique, au kimchi asiatique, en passant par le mole sud-américain. Loïc Van Impe, le jeune chef de la chaîne Youtube Loïc fou de cuisine, s'enthousiasme de l'engouement des médias sociaux pour la cuisine. "Autrefois, les spaghettis bolognaise étaient considérés comme exotiques. Mais aujourd'hui, si vous demandez à un millenial moyen ayant un minimum de connaissances culinaires ce qu'est le kimchi, il y a de fortes chances qu'il puisse vous répondre. Le monde n'a jamais été aussi petit car tout est littéralement à portée de main. Et c'est en grande partie grâce aux réseaux sociaux".

"Le monde n'a jamais été aussi petit, car tout est littéralement à portée de main." Loïc Van Impe

En réalité, Loïc lui-même s'est fait connaitre comme cuisinier amateur grâce àFacebook et Instagram. Grâce àces plateformes, il a pu transformer sa passion en travail. Il n'est lui-même pas - encore -actif sur TikTok. "Au début, j'ai quand même postéquelques vidéos pour tester la plateforme, mais ce n'était pas ma tasse de thé. En général, je ne suis pas un très bon créateur de contenu. D'ailleurs, je trouve mes posts sur Instagram très nuls. En plus, en ce moment je n'ai pas vraiment de temps a y consacrer. Donc, je laisse comme ça. En fait, c'est très ironique, parce que je suis monteur de formation et les vidéos TikTok sont très courtes et rythmées par des coupures rapides. C'est vraiment ce qui me plaît. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas emballé. Ça viendra peut-être. Est-ce que j'ai déjà testé la recette virale à base de feta et de tomates cerises au four ? Absolument pas et ce n'est pas mon intention. Je ne suis pas vraiment tenté."

Depuis un moment déjà, les blogueurs food peuvent gagner leur croute grâce aux réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Les marques les paient en échange d'un post dans lequel ces influenceurs mettent un produit en avant. TikTok ne dispose pas encore de ce type d'échange financier. Toutefois, c'est précisément cette plateforme qui permet aux influenceurs de percer dans le monde entier. "Sur TikTok, tout le monde àsa chance de devenir viral. Lorsque vous postez une vidéo, dix personnes au hasard vont la voir. Si elles interagissent, bingo! TikTok va montrer votre vidéo àdes centaines de personnes. Si ces dernières font de même, alors des milliers d'utilisateurs la verront, et ainsi de suite. Voilà comment votre petite vidéo peut devenir complètement virale. C'est ce qui fait de TikTok un média très intéressant. Faire le tour du monde àtravers une petite vidéo amateur, que demander de plus ?", ajoute Thomas Smolders.

"Néanmoins, il n'est pas certain qu'un jeune chef amateur belge puisse gagner de l'argent grâce àcette application. Aux Etats-Unis, de grosses sommes sont en jeu alors qu'en Belgique on parle uniquement de montants modestes. Même si c'est toujours ça de gagné, cet argent pouvant vous aider à boucler les fins de mois. Mais bon, vous n'êtes pas prêt de gagner votre vie de cette manière,"précise Thomas Smolders.

Même les grands chefs ont rejoint la grande communautéTikTok. Voilà comment Gordon Ramsay, par exemple, partage des recettes chaque semaine avec ses vingt millions d'abonnés. De plus, il répond aux vidéos de cuisiniers amateurs de son style.

Un atout pour les entreprises en pleine crise sanitaire

"Des quantités énormes de nourriture, un plat spectaculaire ou quelque chose visuellement attrayant". Voici les trois facteurs qui pourraient rendre votre vidéo virale selon Thomas Smolders. "C'est surtout l'emballage qui a pris de l'importance ces dernières années. Autrefois, on se contentait de le jeter à la poubelle. Mais aujourd'hui, les producteurs alimentaires tentent de concevoir de beaux emballages. En effet, quelque chose de beau sera plus facilement partagésur les réseaux sociaux. Cela assure une plus grande visibilité du produit et donc plus de portée, et donc de renommée."

Et pour qui est-ce intéressant ? Les entreprises, évidemment. "Il suffit de savoir comment fonctionne la plateforme. Dès lors, les possibilités sur TikTok sont infinies." indique Thomas Smolders. Et ça, Jonith Herman en est bien conscient. Il a récemment ouvert le bar à croquettes Chapeluur à Gand en pleine crise sanitaire. "J'ai délibérément choisi de créer un compte TikTok pour notre entreprise. Facebook est un peu dépassé. Et puis, c'est surtout Instagram et TikTok qui prévalent chez notre groupe cible. Avant notre ouverture, nous postions principalement des vidéos de rénovation. À présent, nous souhaitons surfer sur les tendances tout en les reliant aux croquettes. Par exemple, au fameux son "Corvette corvette" (un défi de danse sur TikTok sur la chanson Aderall de Pop Hunna, réd.) que nous allons recréer avec "Kroket Kroket". Nous désirons jouer sur l'humour. Nous tentons ainsi de relier tout ce qui est branchéet tendance aux croquettes.On prévoit aussi de présenter de nouvelles saveurs sur TikTok. Si la majoritéréagit positivement, alors nous les essaierons dans notre magasin."

Les livres de cuisine restent numéro un

En tous points, cuisiner avec des vidéos TikTok est bon pour votre portefeuille. Tandis qu'un livre de cuisine peut facilement vous coûter vingt euros, un compte TikTok est totalement gratuit. "Et pourtant, TikTok n'aura pas d'effet négatif sur les ventes de livres de cuisine.

© GETTY IMAGES

Les vidéos et les livres se complètent parfaitement. Prenez l'exemple de Jeroen Meus. Il a animé une émission de cuisine durant des années, tout en publiant des dizaines de livres de recettes. Ces livres sont extrêmement populaires et il semblerait bien que cela ne changera pas de sitôt. En outre, beaucoup aiment cuisiner avec un livre de cuisine à leurs côtés. TikTok est donc juste un excellent complément.

L'immense popularité des vidéos de cuisine n'a pas échappé aux personnes qui se cachent derrière TikTok. Ils ont récemment lancé un nouveau bouton de recette qui vous permet de suivre une recette étape par étape. Ainsi, il ne s'agit plus seulement de regarder les vidéos alléchantes. Le bouton incite les utilisateurs se mettent derrière le fourneau pour recréer le plat eux-mêmes. Grâce àce bouton, les utilisateurs se mettent en action tout en créant une plus grande interaction entre eux. D'une pierre deux coups. La fonction Recette en est actuellement encore dans sa première phase de test auprès de TikTokeurs food afin d'estimer son succès. Ce n'est que plus tard que l'on saura quand le bouton sera disponible pour tout le monde.

" Bien sûr, TikTok a déjà prouvéqu'il est là pour rester. L'année dernière, on comptait un nombre impressionnant de nouveaux utilisateurs. Environ trois millions de Belges sont sur TikTok et ce nombre va certainement continuer à augmenter. L'avenir de TikTok semble très prometteur."ajoute Thomas Smolders.

