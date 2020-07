Une recette de saison.

iNGREDIENTS POUR 4 :4 kg de moules 2 poignées de cerfeuil 1 poignée de basilic frais estragon frais 1 oignon 2 gousses d'ail huile d'olive 250 ml de vin blanc poivre 500 g de petits poisTemps de préparation : 30 minutesRincez soigneusement les moules. Hachez le cerfeuil, le basilic et quelques feuilles d'estragon. Emincez l'oignon et écrasez l'ail. Dans une grande casserole, faites-les revenir à l'huile d'olive pendant 4 min. à feu doux. Augmentez ensuite le feu, mouillez avec le vin blanc et ajoutez les moules. Poivrez généreusement. Couvrez la casserole et secouez-la. Ajoutez les petits pois au bout de 5 min. Poivrez encore, poursuivez la cuisson à point : les moules seront ouvertes.A déguster avec du pain ou des frites.