Restos, take-away, caves ou épiceries: une rubrique qui mâche le meilleur de la scène food. Et s'en régale avec vous.

Où? La Fourna, Tour & Taxis, Entrepôt Royal, 86c, avenue du Port, à 1000 Bruxelles.

...

On ne remerciera jamais assez Hilde Brepoels, déjà repérée pour "Week van de smaak", d'avoir imaginé une formule aussi nécessaire en ce qu'elle met en lumière le talent de femmes issues de l'immigration: Zinash (Ethiopie), Ariane (Cameroun), Salla (Congo) et Assiya (Maroc). Bruxelles s'enrichit de ces savoir-faire. La Fourna se présente comme un petit comptoir caché à l'une des entrées de l'Entrepôt Royal. Covid oblige, cette adresse végétarienne, ouverte seulement depuis trois mois, fonctionne pour le moment en mode take-away. Sous-titrée Breads & Spreads, elle repose sur des "pains" réalisés sur place (grâce à un saj, une plaque chauffante), qu'il s'agisse du manouché libanais au zaatar (4 euros) ou de ces sortes de crêpes farcies d'origine berbère, les msemmen (4 euros). Plusieurs garnitures sont disponibles pour exalter les mets: hummus (2 euros), aubergines façon baba ganoush (2 euros) ou encore piment en muhammara (2 euros). Il y a aussi, merci Zinash, l'injera (11 euros), délicieuse crêpe éthiopienne à base de farine de teff, qui est présentée dans une très pratique barquette recyclable avec des épinards, une petite salade crue (pois chiches, concombre, tomate, radis, grenade...) et de la betterave rouge mariée à de la pomme de terre.