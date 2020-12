Pause tendresse: la délicieuse recette de mousse au chocolat végane

Le tofu soyeux est l'ingrédient idéal pour préparer une mousse au chocolat sans oeufs et sans une goutte de crème. Bien sûr, il ne faut pas se tromper de variété, histoire d'obtenir un dessert aussi tendre qu'homogène. Un résultat qui bluffera même les plus grands fans de la version classique. Et pas de panique: le goût du tofu est complètement masqué par celui du cacao.

© DIANE HENDRIKX

Pour 8 portions

... Pour 8 portions 1. Faire fondre le chocolat au bain-marie. 2. Dans un robot de cuisine, mixer le tofu, le lait de soja, le sirop d'érable et le sel. Y ajouter le chocolat fondu et continuer à mélanger jusqu'à ce que ce dernier soit parfaitement incorporé. 3. Répartir immédiatement dans des ramequins et laisser figer au moins une heure au réfrigérateur. Astuce: cette mousse est également délicieuse parsemée de zeste d'orange râpé ou de noix de pécan grillées.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×