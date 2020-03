Au moment où l'on s'apprête à tourner la page de l'hiver, on ne résiste pas à quelques calories pour affronter les derniers frimas.

D'ailleurs, les stats d'Instagram sont sans appel: la fondue est le 9e plat le plus populaire du moment, avec 1,1 million de publications. La tradition? Venue de Suisse, elle (re)commande de faire chauffer un mélange 50/50 de gruyère et de vacherin fribourgeois avec du vin blanc. Mais qu'en disent les spécialistes? Pour Pierre Gay, fromager de référence et Meilleur Ouvrier de France à Annecy, la fondue parfaite s'écrit entre la Savoie et la Confédération helvétique. L'artisan conseille un trio de fromages d'été - que l'on prendra soin de râper - composé de comté du Jura (40%) pour la texture, de gruyère suisse (40%) pour la puissance aromatique et d'une pointe de beaufort (20%) en guise de liant. Comptez 200 g par personne. Et le vin? Un Apremont bien minéral, suggère l'homme.