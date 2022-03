Quand l'adversité météorologique l'exige, il faut organiser la résistance. Notre conseil? La chaleur des fourneaux et les fumets des épices, qui rebootent le moral sans échec. C'est vrai de cette recette en forme de caresse au palais, qui doit son harmonie optimale à la convergence des textures et à la complémentarité des saveurs.

POUR 4 PERSONNES



1. Peler les patates douces. Les couper en cubes d'environ 1,5 cm (pour une cuisson plus rapide). Les mettre dans une casserole. Recouvrir d'eau froide. Saler. Faire cuire sous couvercle. 2. Dans une poêle, faire chauffer les cuisses de canard pour faire fondre la graisse. Une fois celle-ci fondue, évacuer la graisse. Enlever la peau des cuisses et s'en débarrasser. Prélever toute la chair des cuisses et l'effilocher. Hacher en petits morceaux à l'aide d'un couteau. Râper le gingembre. 3. Reprendre la poêle, faire fondre 15 g de beurre. Y faire revenir les échalotes coupées en dés. Ajouter la viande hachée avec le gingembre râpé. Une fois que la préparation est bien chaude, ajouter le vin blanc. Faire chauffer jusqu'à évaporation. Réserver. 4. Peler les poires, enlever le centre et les couper en fines tranches à la mandoline. 5. Mettre la viande de canard dans le fond d'un plat à four. Disposer par-dessus les lamelles de poire, ne pas hésiter à superposer. Saupoudrer de cannelle. 6. Une fois les patates douces cuites, les égoutter et les écraser au presse-purée avec 30 g de beurre. Saler et ajouter de la noix de muscade. Répartir la purée par-dessus les poires. Enfourner pour 30 min à 180 °C.