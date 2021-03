Coucou la praline: une recette de mousse noisette, sans sucre ajouté

Besoin de douceur dans ce monde de brutes? Voici une mousse pralinée, assez facile à réaliser, qui a la délicatesse de fondre dans la bouche et pas sur les mains. Autre atout de cette recette: elle fait l'économie de sucre ajouté et elle évite soigneusement la gélatine. L'idéal est de la préparer et la déguster le jour même.

© DIANE HENDRIKX

Pour 6 personnes

... Pour 6 personnes 1. Faire fondre 200 g de chocolat praliné et 40 g de chocolat noir au bain-marie. Verser dans un bol et ajouter cinq jaunes d'oeufs. 2. Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. Incorporer au chocolat en mélangeant délicatement. 3. Verser la mousse dans le contenant de votre choix (verre, bol...). Filmer et réserver au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. 4. Environ 45 min avant la dégustation, sortir du frigo. Concasser grossièrement les noisettes et les torréfier à la poêle pendant 5 min. 5. Faire des copeaux avec les 20 g de chocolat noir restant. Garnir les mousses de noisettes concassées et de copeaux de chocolat. Déguster le tout à température ambiante.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×