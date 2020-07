L'été est la saison idéale pour croquer dans la légèreté des crevettes et scampis. Voici huit recettes, parfois exotiques, toujours savoureuses, pour vous en délécter tout l'été. Et même au-délà.

TIMBALES DE FROMAGE FRAIS AUX CREVETTES, OEUFS DE SAUMON ET ZESTES DE CITRON VERT

Pour 4 personnes Préparatifs : 20 minutesIngrédients : 4 petits fromages frais en faisselle, 16 grosses crevettes cuites, 4 c à s d'huile d'olive, 4 c à s d'oeufs de saumon, 2 citrons verts, quelques brins de cerfeuil ou de coriandre, sel, poivre du moulin. Brossez les citrons sous l'eau fraîche. Détaillez le premier en très fines tranches. Râpez finement le zeste du deuxième citron et pressez-le. Dans un bol, mélangez le jus du citron vert, l'huile, un peu de zeste râpé, sel et poivre. Décortiquez les crevettes. Coupez-les en deux dans le sens de la longueur, sans oublier de les déveiner. Rincez et séchez les feuilles de cerfeuil ou de coriandre. Dressez les fromages frais sur les assiettes. Disposez les crevettes par-dessus. Recouvrez d'oeufs de saumon. Parsemez de zestes de citron et de cerfeuil. Arrosez de sauce et servez bien frais.Pour 4 personnes Préparatifs : 30 minutes Préparation : 10 minutesIngrédients : 80 ml d'huile de colza, 1 gousse d'ail, épluchée et coupée en tranches fines, 12 scampis crus, décortiqués et déveinés, avec la queue, 2 épis de maïs, 1 avocat, coupé en deux, 200 ml de lait battu ou crème épaisse, 1 poignée de feuilles de basilic, grossièrement déchirées, 1 petit oignon rouge, en rondelles fines, 12 tomates cerises, coupées en deux, 3 piments jalapeño, en rondelles (épépinés si vous le souhaitez), jus d'1 citron vert, poivre, sel. Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites-y revenir l'ail 3 minutes. Ajoutez les scampis et faites-les sauter 2 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Mettez-les dans un plat. Détachez les grains des épis de maïs et ajoutez-les aux scampis. Mettez l'avocat dans le bol d'un petit hachoir, ajoutez le lait battu et mixez pour obtenir une sauce homogène. Assaisonnez de poivre et sel. Dressez un peu de sauce à l'avocat dans les bols de service. Disposez les scampis par-dessus, ainsi que les feuilles de basilic, l'oignon rouge, les tomates cerises et les piments. Arrosez d'un filet de jus de citron vert et servez.Pour 4 personnes Préparatifs : 20 minutes Préparation : 10 minutesIngrédients : 8 scampis prêts à cuire, 1 mangue, 4 étoiles de badiane, 3 c à s de beurre, 2 c à s de crème fraîche, jeunes pousses de salade, fleur de sel, poivre blanc du moulin.Rincez et épongez les scampis. Enfilez-les sur des brochettes en bois pour qu'elles gardent leur forme. Épluchez la mangue et dénoyautez-la. Coupez-en 4 larges tranches. Faites chauffer 1 c à s de beurre dans une poêle et faites-y dorer les tranches de mangue avec la badiane. Faites fondre le reste du beurre dans une autre poêle et faites-y sauter les scampis pendant 3 à 4 minutes. Réduisez en purée le reste de la mangue avec la crème fraîche. Dressez plusieurs noisettes de purée de mangue sur des assiettes. Posez les scampis et les tranches de mangue à côté et décorez de jeunes pousses de salade. Saupoudrez le bord de l'assiette avec un peu de fleur de sel et de poivre.Pour 4 personnes Préparatifs : 20 minutes Préparation : 5 minutesIngrédients : 1 oignon de printemps, 4 grosses crevettes crues décortiquées, sans la tête, 400 g de tofu soyeux, 60 ml de sauce sojaNettoyez l'oignon et coupez-le en rondelles. Coupez les crevettes en deux dans le sens de la longueur. Découpez 4 cercles de 5 cm de ø et 5 cm de hauteur dans le tofu. Disposez les crevettes au-dessus, côté coupé vers le bas. Placez le tout dans un panier à vapeur en bambou et faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes. Versez un peu de sauce soja dans des coupelles et posez le tofu dessus. Décorez avec les rondelles d'oignon.Pour 4 personnes Préparatifs : 30 minutes Préparation : 15 minutesIngrédients : 700 g de crevettes fraîches décortiquées et déveinées, avec la queue, 1 piment rouge, 1 poignée de feuilles de coriandre, 1 c à s de jus de citron vert, 3 c à s d'huile de noix de coco, 1 échalote, 3 gousses d'ail, 400 g de grains de maïs (surgelés), décongelés, 100 ml de lait de coco, sel, poivre du moulin, 1 citron vert coupé en quartiers.Rincez et épongez les crevettes. Rincez le piment et hachez-le. Rincez et séchez la coriandre. Réservez quelques feuilles pour la finition et hachez le reste. Dans un saladier, mélangez les crevettes avec le piment, la coriandre, le jus de citron vert et 1 c à s d'huile de noix de coco. Couvrez et réservez au frigo. Épluchez et hachez finement l'échalote et l'ail. Faites chauffer 1 c à s d'huile de coco dans une poêle et faites-y revenir l'échalote. Ajoutez le maïs et faites revenir pendant 2 à 3 minutes. Versez 50 ml d'eau et laissez évaporer. Versez alors le lait de coco et laissez cuire environ 10 minutes à feu moyen. Réduisez en purée, salez et poivrez. Réservez au chaud. Faites chauffer le reste d'huile dans une poêle et faites-y sauter les crevettes pendant 3 à 4 minutes. Salez et poivrez, ajoutez l'ail. Mélangez. Dressez la purée de maïs sur des assiettes et disposez les crevettes par-dessus. Décorez de feuilles de coriandre et de quartiers de citron vert.Pour 4 personnes Préparatifs : 40 minutes + 15 minutes de repos Préparation : 15 minutesIngrédients : 100 g de couscous, 4 mini-courgettes avec fleur, 2 tomates roma, 1 petite courgette, 6 à 8 olives noires dénoyautées, 1 poignée de jeunes pousses d'épinards, 1 poignée de feuilles jaunes de salade frisée, 6 à 8 crevettes, 1 échalote, jus et zeste d'1/2 citron bio, 8 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin, 3 c à s de vinaigre balsamique blanc.Laissez gonfler le couscous dans de l'eau chaude pendant 15 minutes. Détachez délicatement les fleurs des mini-courgettes. Rincez ces dernières et coupez-les en tranches fines. Rincez les tomates, coupez-les en deux, épépinez-les et détaillez la chair en dés. Lavez la petite courgette et découpez la peau en tranches de 3 mm (réservez le reste de la chair pour une autre utilisation). Hachez les olives. Lavez et essorez les épinards et la frisée. Décortiquez et déveinez les crevettes. Rincez et épongez les crevettes puis hachez-les finement. Épluchez et hachez finement l'échalote. Mélangez les crevettes, l'échalote, le zeste de citron, 3 à 4 c à s de jus de citron et 3 c à s d'huile d'olive. Égouttez le couscous. Faites chauffer 2 c à s d'huile dans une poêle et faites-y revenir brièvement le couscous. Assaisonnez de poivre et sel. Laissez refroidir puis mélangez avec la julienne de courgette, les olives et le tartare de crevettes. Farcissez-en les fleurs de courgette. Fouettez le vinaigre avec le reste d'huile d'olive et passez-y les tranches de courgette, les épinards et la frisée. Disposez les fleurs de courgette dans les assiettes avec les épinards, la salade et la courgette. Décorez avec des dés de tomates et servez immédiatement.Pour 4 personnes Préparatifs : 20 minutes Préparation : 10 minutesIngrédients : 12 grosses crevettes décortiquées et déveinées, avec la queue, 2 gousses d'ail, 1 piment, 3 brins de romarin, 6 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin, herbes de Provence, 300 g de salicornes, pastis.Rincez et épongez les crevettes. Préchauffez le four à 200°C. Épluchez et hachez l'ail. Rincez le piment, coupez-le en deux, épépinez-le et hachez finement la chair. Rincez et séchez le romarin. Étalez 2 c à s d'huile d'olive sur la plaque du four et posez les crevettes dessus. Badigeonnez-les avec 1 c à s d'huile d'olive. Salez et poivrez puis saupoudrez-les avec les herbes de Provence. Parsemez d'ail. Retournez les crevettes et badigeonnez-les avec 1 c à s d'huile. Salez, poivrez et saupoudrez avec les herbes de Provence. Parsemez avec le piment et répartissez le romarin sur la plaque. Enfournez pendant 8 minutes. Faites chauffer le reste d'huile d'olive dans une poêle et faites-y sauter les salicornes pendant 5 minutes à feu doux. Sortez les crevettes du four, arrosez-les de pastis et faites-les flamber. Garnissez les assiettes de salicornes et disposez les crevettes par-dessus. Nappez d'un peu de jus de cuisson de crevettes et servez.Pour 4 personnes Préparatifs : 25 minutes Préparation : 25 minutesIngrédients : 3 à 4 tranches de pain de mie, 1 c à s de beurre, sel, poivre, 1 oignon, 4 gousses d'ail, 4 à 5 tomates, 1 piment fort, 2 c à s de beurre de homard, 1 c à s de concentré de tomates, 400 ml de vin blanc, 400 ml de fond de poisson, 600 g de moules, 400 g de palourdes, 250 g de petits calamars prêts à cuire, 12 grosses crevettes, 2 c à s de basilic ciselé.Ôtez les croûtes du pain et coupez la mie en dés. Faites fondre le beurre dans une poêle et faites-y dorer les dés de pain. Salez. Épluchez et hachez finement l'oignon et l'ail. Rincez les tomates, coupez-les en deux, épépinez-les et émincez la chair. Rincez le piment et hachez-le finement. Faites chauffer le beurre de homard dans une casserole et faites-y revenir l'oignon et l'ail. Ajoutez les tomates, le concentré et le piment. Déglacez avec le vin blanc et le fond. Laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes. Assaisonnez de poivre et sel. Pendant ce temps, rincez les moules, les palourdes et les calamars. Décortiquez les crevettes, rincez et épongez-les. Mettez tous les fruits de mer dans la soupe ainsi que le basilic. Couvrez et laissez cuire pendant 2 à 3 minutes. Répartissez dans des assiettes creuses et décorez de croûtons.