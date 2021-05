À chaque semaine, sa recette virale sur TikTok, désormais vecteur le plus puissant de mode, notamment culinaire. Après le Dalgona coffee, la garden foccaccia, ce sont les oeufs au pesto (pesto eggs) qui envahissent le réseau social ces jours-ci. Bonne nouvelle, cette recette est particulièrement facile à réaliser.

Pour préparer vos pesto eggs, il vous faudra un pot de pesto et des oeufs.

Versez au moins une cuillerée de pesto dans votre poêle, et faites le fondre à feu doux pendant quelques secondes. Ensuite, cassez deux oeufs sur la tache verte formée par le pesto liquide. En cuisant, l'oeuf et le pesto devraient fusionner pour former un oeuf vert. Vous pouvez le brouiller aussi si tel est votre goût.

Salez et poivrez comme vous le feriez pour des oeufs sur le plat.

Vous pouvez ensuite servir ces oeufs au pesto sur une tartine avec de la ricotta, ou de la mozzarella gratinée au four, ou encore des rondelles de tomates ou de l'avocat, comme dans l'exemple qui suit.

Une préparation d'une simplicité confondante, tout comme l'est la passion qu'elle déchaîne sur TikTok, chacun y allant de sa variation. Pour preuve.

