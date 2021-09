Pour 4 personnes

Préparatifs: 30 minutes

Préparation: 15 minutes

Repos: 2 heures

Temps total : 2 heures 45 minutes

100 g de noix de pécan, 25 g de sucre de canne non raffiné, 100 g de beurre, 100 g de spéculoos, 50 g de granola aux fruits secs, 350 g de chocolat blanc, 500 g de fromage crème (type Philadelphia), 1 c à c d'agaragar, 1 petite grappe de raisins blancs, 1 brin de basilic

1 Mettez les noix de pécan dans une poêle avec le sucre de canne et faites chauffer à feu doux, sans cesser de remuer. Lorsque les noix sont caramélisées, transvasez-les sur une feuille de papier cuisson. Réservez la poêle. Faites fondre le beurre.

2 Garnissez un moule à charnière (20 à 22 cm de diamètre) de papier cuisson. Mixez les spéculoos avec le granola, 50 g de noix de pécan caramélisées et le beurre fondu. Tassez la pâte obtenue dans le moule.

3 Hachez grossièrement 300 g de chocolat blanc et faites-le fondre avec le fromage crème et l'agar-agar.

4 Versez la préparation dans le moule, laissez refroidir et entreposez au frigo 2 heures.

5 Pendant ce temps, rincez les raisins et coupez-les en deux. Faites-les revenir dans la poêle ayant servi à caraméliser les noix. Leur jus déglacera la poêle.

6 Démoulez le cheesecake et garnissez-le de raisins poêlés, du reste de chocolat blanc (taillé en pépites) et du reste de noix caramélisées. Décorez de feuilles de basilic et servez.

Pour 4 personnesPréparatifs: 30 minutesPréparation: 15 minutesRepos: 2 heuresTemps total : 2 heures 45 minutes100 g de noix de pécan, 25 g de sucre de canne non raffiné, 100 g de beurre, 100 g de spéculoos, 50 g de granola aux fruits secs, 350 g de chocolat blanc, 500 g de fromage crème (type Philadelphia), 1 c à c d'agaragar, 1 petite grappe de raisins blancs, 1 brin de basilic1 Mettez les noix de pécan dans une poêle avec le sucre de canne et faites chauffer à feu doux, sans cesser de remuer. Lorsque les noix sont caramélisées, transvasez-les sur une feuille de papier cuisson. Réservez la poêle. Faites fondre le beurre.2 Garnissez un moule à charnière (20 à 22 cm de diamètre) de papier cuisson. Mixez les spéculoos avec le granola, 50 g de noix de pécan caramélisées et le beurre fondu. Tassez la pâte obtenue dans le moule.3 Hachez grossièrement 300 g de chocolat blanc et faites-le fondre avec le fromage crème et l'agar-agar.4 Versez la préparation dans le moule, laissez refroidir et entreposez au frigo 2 heures.5 Pendant ce temps, rincez les raisins et coupez-les en deux. Faites-les revenir dans la poêle ayant servi à caraméliser les noix. Leur jus déglacera la poêle.6 Démoulez le cheesecake et garnissez-le de raisins poêlés, du reste de chocolat blanc (taillé en pépites) et du reste de noix caramélisées. Décorez de feuilles de basilic et servez.