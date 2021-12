Aldo Campeol, l'homme qui inventa le tiramisu, est décédé à 93 ans. Il avait développé cette recette en 1972 avec sa femme Alba et le chef Roberto Linguanotto pour son restaurant Alle Beccherie à Trévise.

Ingrédients (pour 4 personnes)

6 oeufs,

120 g de sucre,

500 g de mascarpone,

2 tasses de café,

70 g de cacao,

400 g de biscuits à la cuillère (ou boudoirs)

Préparation

1. Séparer les jaunes des blancs d'oeufs.

2. Ajouter le sucre aux jaunes d'oeufs, battre jusqu'à ce que le mélange soit léger et crémeux, puis ajouter le mascarpone.

3. Battre les blancs d'oeufs en neige.

4. Incorporer délicatement les blancs au mélange oeufs-mascarpone.

5. Verser le café dans une assiette creuse.

6. Remplir le fond d'un plat (ou de six verres) avec un tiers du mélange.

7. Tremper les biscuits dans le café quelques instants et recouvrir ensuite la crème, dans le plat, avec ceux-ci. Saupoudrer un tiers de la poudre de cacao.

8. Ajouter une nouvelle couche de crème, une couche de biscuits, du cacao et une couche de crème. Terminer par une couche de cacao.

9. Laisser prendre au réfrigérateur pendant au moins trois heures, mais de préférence plus longtemps.

Recette du restaurant Texture, à Mandello del Lario, en Italie

