DAY 16 ⁣ Conchiglioni / parmesan du pauvre / poireaux / olives Taggiasche ⁣ Holà les amigos, parlons un peu argent aujourd'hui ! L’un des seuls avantages d’être sa gueule cloitré, c’est que tu peux espérer économiser. Évidemment si tu passes pas ta vie sur Zalando à te faire ta garde-robe d’été ou que tu t’es pas mis en tête de t’acheter le nouvel iphone. ⁣ ⁣ Les économies ça passe aussi par l’assiette, je vous le dis ! Du coup, je vous propose une recette qui coûte r à base de pastas, poireaux, olives et l’astuce du chef, le parmesan du pauvre ! Mais keske c’est me direz-vous ? Une délicieuse mixture à base de pain grillé, ail, sel et poivre (siiiiiii c’est bon je te dis). Tu saupoudres ça sur ton plat and the sky is the limit ! ⁣ ⁣ Si jamais tu veux avoir 10 chiffres sur ton compte, ask me !⁣ AS