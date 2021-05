Renouveau pâtissier à Bruxelles: zoom sur deux coups de coeur

Quelque chose se trame à Bruxelles, pâtissièrement. Partout, des adresses dégainent des créations inédites qui réjouissent âme et papilles. Même si on adoube les classiques, on vénère Cokoa et ses cakes végétaux, Gingko et ses entremets à la cacahuète, voire les Ka Bao du cake bar Kaki. Zoom sur deux (autres) coups de coeur.

1-Fine Bakery. © SDP

1-Fine Bakery. Cette jolie boutique du Sablon propose une tarte ultrafine - max 1 cm d'épaisseur - jamais dégustée dans la capitale. Disponible en formats small, medium ou large, la préparation s'inspire de la fameuse "praline lyonnaise", à savoir de l'amande enrobée de sucre cuit coloré de rose. Un délice à déguster sans tarder. 7, rue des Minimes, à 1000 Bruxelles. Tél.: 02 216 71 32. 2-Matinal. © SDP Comme du bon pain: 6 nouvelles boulangeries et pâtisseries artisanales à découvrir Bruxelles 2-Matinal. Electron libre de la scène food bruxelloise, Régis Recourt s'est reconverti dans le pain. Sa boulangerie cartonne, notamment grâce à une couronne lyonnaise à tomber. Depuis peu, l'homme multiplie les incursions pâtissières. Dans le mille de l'air du temps, son flan à la vanille bleue de La Réunion met à genoux, tant le contraste entre la croûte ferme et le moelleux laisse sans voix. 6, rue Franz Merjay, à 1050 Bruxelles. matinal.be