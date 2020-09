Entrez et installez-vous: notre plume culinaire Michel Verlinden vous explique comment sublimer un instant food ou drink.

Où? Hau, 1, avenue Salomé, à 1150 Bruxelles. Tél.: 02 762 99 80. hau-restaurant.be

Où? Hau, 1, avenue Salomé, à 1150 Bruxelles. Tél.: 02 762 99 80. hau-restaurant.be GenreVietnamien d'exception D'un père pianiste, il ne fait aucun doute que le chef Hau a hérité d'un don pour l'harmonie, les nuances, la justesse. Il le prouve à la faveur d'un menu à 38 euros qui s'affiche comme inespéré pour qui a vu son budget essoré par les vacances. La proposition fait place à cinq entrées et trois plats à partager sans façon. Les entrées? Du simple chips de crevette, dont le croquant et la saveur sont exemplaires, au nem que l'on savoure comme dans une rue de Hanoi (c'est-à-dire avec une feuille de salade et un peu de menthe), en passant par un mémorable beignet de scampi (l'une des signatures), le dîneur vibre à l'unisson du voeu du maître des lieux: servir tant l'esprit que la lettre de la cuisine vietnamienne. Les plats? Eux aussi, porc ou boeuf, mettent à genoux, ne serait-ce que par le choix des tendres morceaux utilisés. On note l'usage aussi acéré que précis des épices. Cette partition idéale se joue dans une belle maison blanche dont les pièces aérées respirent la douceur de vivre. Enfin, non contente d'être un hommage à la gastronomie du sud-est asiatique, l'adresse est une déclaration d'amour aux vignerons à travers une sélection impeccable de flacons, à l'instar du Note di Rosso sicilien d'Alessandro Viola, sur lesquels est appliqué un délicat droit de bouchon de 15 euros.