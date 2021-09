Namur n'est certes pas la Ville lumière. N'empêche, il flotte un petit air de brasserie parisienne au Café Fleuri - la douceur de vivre en plus et l'arrogance en moins. Et ce n'est pas l'approximative paronymie avec le Café de Flore qui nous égare...

Où? 38, rue des Fossés Fleuris, à 5000 Namur. cafefleuri.be

Avec ses petites tables rondes en marbre blanc et sa terrasse qui s'avance sous le couvert de marquises rayées de bleu, l'enseigne s'avère un avant-poste idéal pour observer la vie. Jean-Paul Sartre? Non, pas de cérébralisation à outrance, l'ambiance est plutôt au Christian Bobin des plaisirs minuscules. Une première gorgée de bière? On la commande en direct de la pompe, une White flower aromatisée au sirop de fleurs de sureau. L'onctueux thé pêche maison vaut aussi la peine. Pour qui aime flâner sans regarder l'heure, la formule de brunch quotidien (entre 10h30 et 14h30) relève de l'aubaine. "Tout est fait ici et nous travaillons avec des produits locaux", proclame le tableau noir. Mauvais joueur, on choisit une assiette qui fait des entorses au serment de proximité. Peu importe, exhibé sur une belle tranche de pain généreuse en cream cheese, l'avocado toast (12 euros) et sa salade parsemée de radis, de chou rouge cru et de graines courges mettent en joie. Idem pour le saumon gravlax, court sur l'aneth, qu'arrosent des graines de pavot noir.