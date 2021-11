On doit Chez Nous, qui s'appelait ZERO au départ, à un trio frais et enthousiaste. Son objectif? Créer un endroit 100% "CO2 neutral" basé sur un principe d'upcycling façon "les déchets des uns sont les trésors des autres".

Où? : 95, rue Américaine, à 1050 Bruxelles, cheznousbxl.be

Le résultat, improbable, vaut le détour grâce à des pièces uniques. Banquettes de l'armée belge transformées, luminaires issus d'impressions 3D, grands miroirs et terrasse-jardin avec les pieds dans le gravier... Le décor séduit et réussit à emmener loin, avec ses choix chromatiques, ses éléments rouges et sa frise bleue qui évoquent l'atmosphère de certaines maisons d'Ibiza, voire des "cantinas" mexicaines.

On aime l'esprit d'assiettes à partager qui séduisent davantage du côté des plats que des entrées. C'est surtout vrai avec les choux-fleurs rôtis aux épices (14 euros) dont les harmonies rappellent le talent d'un Ottolenghi. En dessert, l'audacieux siphon de mousse au chocolat à l'huile d'olive et poudre d'olives vertes (7 euros) fait mouche en mêlant goût de cacao, fruit et amertume.

Enfin, tonnerre d'applaudissements pour la carte des boissons, courte mais juste, panachant bières locales (Beerstorming) et vins biodynamiques (Bangarang de chez Mosse, Domaine de L'Ecu...).

