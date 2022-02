Bonheur: une belle histoire cachée derrière une façade banale - si l'on excepte un joli dessin représentant un fil auquel sont suspendus carotte, aubergine et ustensiles de cuisine - dans une rue commerçante de La Hulpe. C'est celle de Varinder, une mère de famille originaire de Grande-Bretagne et débarquée en Belgique.

Les racines de cette enthousiaste autodidacte sont sikhes. Elle est végétarienne comme l'étaient sa mère et sa grand-mère. Adolescente, Varinder ne s'est pas intéressée à la nourriture, se rebellant contre le rôle traditionnellement dévolu aux femmes dans le sous-continent. Tout a changé quand elle a eu des enfants. "Je voulais qu'ils aient des souvenirs gustatifs aussi intenses que les miens", explique-t-elle. Pour ce faire, elle compulse des tas de livres de recettes: Ottolenghi, bien sûr, mais aussi Sabrina Ghayour, The Jewish Cookbook ou encore la Mowgli Street Food de Nisha Katona. Ces vénérables opus trônent toujours dans son restaurant sur une armoire, à côté d'un vieux poste de radio. Son adresse a des allures de salon familial avec son mobilier dépareillé, ses poufs, vieux fauteuils confortables et autres tapis orientaux. Le message est clair: on est chez elle. D'ailleurs, elle reçoit le visiteur avec des petites attentions qui vont droit au coeur, ainsi d'un petit cartel de réservation déposé sur la table reprenant votre prénom entouré de deux coeurs. Il est écrit "Enjoy!" aussi. Message reçu 5 sur 5, le lunch servi s'apparente à un festin de légumes qui mène aux quatre coins du monde, de la Palestine à l'Iran. Le tout agencé dans de jolis bols qu'accompagne de la foccacia au zaatar. Ce midi-là, on a dégusté une fondante aubergine confite accompagnée de pois chiches et de poivrons ; un houmous relevé façon muhammara ; un kuku sabzi perse au délicieux goût d'aneth ; ainsi qu'une petite salade d'épinards ponctuée de dattes medjool, de sumac et d'amandes concassées torréfiées. Sans oublier une avalanche d'arilles de grenade colorant le tout, comme le préconise cette nouvelle cuisine végétarienne joyeuse et festive. On conclut l'affaire par un dessert avisé, créant un pont entre le monde anglo-saxon et l'Asie, soit un cheesecake à la rose et à la cardamome.