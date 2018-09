Nos 100 adresses coups de coeur: celles recommandées par les chefs eux-mêmes (3/8)

A Bruxelles

Le Chazal : Goûté, approuvé et recommandé par Bernard Leboucq (Buvette Sint Sebastiaan)

Le cofondateur de la Brasserie de la Senne a un critère bien précis : il privilégie un restaurant de proximité, l'un de ces cafés-restaurants de quartier tout simples : Le Chazal. Ici, le plat du jour vaut le détour mais le chef portugais propose également des suggestions et spécialités de son pays natal. Bernard conseille vivement les rognons, la cuisson est parfaite, la sauce un peu trop riche à son goût, mais comme il le dit : "On sent que derrière cette préparation, il y a un chef qui sait de quoi il parle." Accompagné d'une bière pression et d'un petit porto maison qui sort tout droit d'une barrique en bois comme dessert, il ne lui en faut pas plus pour faire le bonheur de celui qui est aussi le patron de l'excellente Buvette Sint Sebastiaan dans le parc Josaphat, à Bruxelles.

96, rue Joseph Coosemans, à 1030 Bruxelles. Tél. : 02 309 68 69.

En Wallonie

La Sapinière : Goûté, approuvé et recommandé par Clément Petitjean (La Grappe d'or)

"Ouverte par Denis Maréchal et sa compagne, cette adresse a été rénovée avec beaucoup de coeur et de goût", prévient Clément Petitjean. Le couple a mis l'accent sur la convivialité avec un grand feu ouvert prisé lors des soirées d'hiver (elles peuvent être froides dans la région). Côté cuisine, c'est Francis Lapagne qui est à la manoeuvre. Amoureux de la Gaume depuis toujours, il signe une gastronomie d'inspiration locale, avec notamment des viandes grillées qui proviennent directement de l'élevage du propriétaire. On y boit une bonne Rulles, la bière du coin, ou alors un vin sélectionné par Cédric Thomas de la boutique Vin en Vie, à Torgny.

1, Croix Rouge, à 6740 Etalle. www.restaurantlasapiniere.com

En Flandre

Tawan Thai Taverne Goûté, approuvé et recommandé par Davy Schellemans (Veranda)

Ne vous laissez pas effrayer par l'aspect peu engageant de la rue qui abrite ce restaurant. A l'intérieur, l'accueil est toujours chaleureux. Avec tous les écrans de télévision qui remplissent l'établissement, c'est une gageure de suivre la conversation de votre tablée, mais une fois les plats servis, la distraction télévisuelle disparaît à l'arrière-plan. Currys crémeux, salades de calamars épicées, potages à la fraîcheur acide, salades de papaye relevées : voilà une cuisine simple et appétissante qui convient parfaitement pour se requinquer après un dimanche éreintant. Une adresse idéale aussi pour emmener votre progéniture.

3, Van Arteveldestraat, à 2060 Anvers. www.tawan.be