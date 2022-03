Paris gagnant cet hiver avec trois nouvelles adresses appétissantes à souhait de la Ville lumière où mettre les pieds sous la table. JL

1 - La belle époque

Après sa brasserie La Belle Epoque, ouverte en 2014 dans un ancien théâtre de cabaret, Franck Maillot - figure de la nuit parisienne - revient avec un bar à tapas. Aux fourneaux, le chef Mathieu Poirier, passé par les cuisines de Paul Bocuse. Au menu, des assiettes originales, à l'exemple du caviar d'aubergine et truite des Pyrénées avec une crème de vodka. A accompagner d'un cocktail festif.

© ilya kagan

36, rue des Petits Champs, à 75002 Paris. labelleepoqueparis.fr

2 - Café Lignac

A deux pas de la tour Eiffel, un nouveau restaurant signé Cyril Lignac a ouvert fin 2021. Déjà propriétaire de l'ancien établissement étoilé Le Quinzième et de plusieurs bistrots, le chef à succès a investi le bâtiment du célèbre Café Constant. Qui abrite aujourd'hui le Café Lignac, où le cuisinier rend hommage à la gastronomie française à coups de cassoulets, ris de veau et tarte tatin.

Café Lignac © Yann deret

139, rue Saint-Dominique, à 75007 Paris. cafelignac.com

3 - Villa Mikuna

L'Amérique du Sud n'est au fond pas si éloignée de la capitale française, du moins, pas au restaurant Villa Mikuna, à Pigalle, qui offre un voyage gustatif au Pérou. Dans cette ancienne maison close des années 30, on se délecte de ceviches, tacos et tapas, dans un cadre méridional qui a conservé les vitraux d'origine. En bande-son, des groupes live sud-américains. Pour un dernier tango?

Villa Mikuna © Alexandre Weiss

2, rue Frochot, à 75009 Paris. villamikuna.fr

