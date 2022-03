Trois nouvelles adresses gourmandes à découvrir dans la capitale et alentour.

1. Eneko Basque

Pour se mettre à la hauteur des cinq étoiles qui lui ont récemment été attribuées, le Radisson Collection Hotel de Bruxelles a décidé de miser sur la gastronomie basque à la faveur d'une franchise décrochée auprès du chef de réputation internationale Eneko Atxa. Ce concept innovant, déjà implanté à Londres et Séville, prend place dans l'atrium à la faveur d'un décor signé par l'architecte madrilène Rafael de La-Hoz Castanys.

© SDP

47, rue Fossé aux Loups, à 1000 Bruxelles. enekoatxabrussels.com

2. Laurent Wathelet

Formé à l'excellence fromagère - il a longtemps oeuvré chez Julien Hazard -, Laurent Wathelet vient d'inaugurer sa propre boutique. Le pitch? Des délices artisanaux - 90% de la gamme est au lait cru et un tiers de l'assortiment est fermier -, des créations maison, ainsi qu'une petite sélection de vins nature et de bières en circuit court.

Laurent Wathelet © SDP

1, avenue des Cèdres, à 1640 Rhode-Saint- Genèse. m.facebook.com/wlaffineur/

3. Bar A Tartare

Adresse réputée pour capitaliser sur la belgitude, le Bar A de l'Hôtel Amigo vient d'initier une nouvelle collaboration avec trois produits en vue qui s'accordent à la perfection: la viande de chez Hendrik Dierendonck, les frites de la Maison De Corte et les croquettes de crevettes signées Fernand Obb. Bref, un condensé d'excellence, logé dans un décor formaté, qui ravit tant les régionaux de l'étape que les visiteurs de passage.

Bar A Tartare © Chris Lee

1-3, rue de l'Amigo, à 1000 Bruxelles. amigo.brussels-hotels.net

