L'enseigne Sushi Shop s'associe avec l'artiste français Romain Froquet célèbre pour ses "Urban Trees". Ensemble, il ambitionne de planter 2500 arbres en lançant la "Trees Box", en édition limitée cet été.

L'enseigne Sushi Shop multiplie les collaborations originales. Après s'être acoquinée avec des street artists de renom, avoir donné carte libre au chef étoilé argentin Mauro Colagreco et avoir fêté les 35 ans du légendaire jeu Tetris, elle s'associe aujourd'hui à l'artiste français Romain Froquet célèbre pour ses "Urban Trees", ces "arbres urbains" symboles de la reconnexion à la nature qu'il dessine sur les murs de Paris, Houston, Miami ou encore de Moscou.

Ensemble, en lançant la "Trees Box", ils ambitionnent de planter 2500 arbres et de transformer une parcelle abandonnée en un écosystème verdoyant. Pas moins de 22 essences d'arbres seront plantées, dont des arbres fruitiers, favorisant la biodiversité.

La "Trees box" © dr

Outre les délicieux sushis déjà à la carte, les trois nouvelles créations qui composent cette box en édition limitée offre de la fraicheur pour cet été, et notamment le "California Yellowtail Ponzu", relevé de petits morceaux de pomme acidulé. A la rédac', on a fait qu'une grosse bouchée du sushi "teriyaki salmon tulip", au poireau snacké et à la ciboulette thaï. Miam!

La "Trees Box" se compose de 42 pièces et est disponible à partir du mois de juillet dans toutes les enseignes Sushi Shop au prix de 45 euros.