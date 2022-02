Découverte de notre gourmande Belgique, avec des produits locaux qui subliment un savoir-faire forcément unique. Cap sur Bruxelles, à la découverte d'un lait végétal à base de... pois cassés.

Le pois cassé jaune est une modeste légumineuse dont on peut faire non seulement un délicieux curry indien, mais aussi un lait végétal. Pour sortir du lot des rayons déjà bien fournis, deux jeunes entrepreneurs belges ont eu une idée simple: proposer un produit au goût accessible. Louis Curtil, 29 ans, kiné féru de santé et d'écologie, raconte: "Nous sommes convaincus que les flexitariens représentent le plus grand marché pour les produits à base de plantes. Si nous pouvons les guider vers notre produit ne fût-ce que de temps en temps, l'impact sera déjà considérable." Après quelques essais peu fructueux, Louis a été rejoint par l'ingénieur commercial Arnaud Muylaert, 24 ans, qui a apporté sa science à l'édifice: "Le pois jaune est intéressant en raison de sa relative nouveauté. Personne n'a vraiment d'attentes sur son goût. Autre atout: contrairement aux noix ou au soja, il ne fait pas partie - du moins pour l'instant - des principaux groupes d'allergènes..." Troisième atout: 70% des pois cassés utilisés par la marque proviennent de France et 30% vient du reste de l'Europe. Les matières premières n'effectuent donc pas de longs trajets. Il faut aussi savoir que les pois jaunes, comme toutes les légumineuses, développent autour de leurs racines un écosystème bactérien qui retient l'azote et qui leur permet de s'auto-fertiliser. "C'est pour cela que nous avons baptisé notre marque Tiptoh (NDLR: de l'anglais tiptoe, qui signifie littéralement "pointe des orteils"), poursuit Arnaud. Quand on se tient sur la pointe des pieds, on a une empreinte beaucoup plus petite... et la consommation de notre lait végétal a le même effet." La quête de la saveur idéale se déroule (principalement) en laboratoire. "Nous ajoutons à notre base de pois de l'eau et des arômes naturels, détaille Louis. La texture et la stabilité aussi ont toute leur importance. Nous avons voulu proposer une boisson crémeuse et agréable en bouche. Après une première phase de développement au labo, on a expédié le résultat à une série d'influenceurs, de chefs-coqs et de "cobayes" choisis au hasard. Sur la base de leur feedback, on s'est remis au travail pour apporter les ajustements nécessaires et façonner une version bêta sucrée, riche et crémeuse." Entre-temps, Tiptoh est devenu réalité, et si la vente transite encore principalement par le site Web, il devrait prochainement débouler dans les rayons de l'un des principaux supermarchés belges. L'objectif sera alors de grandir et de commercialiser peu à peu d'autres produits laitiers à base d'ingrédients végétaux. "Sans département marketing, c'est compliqué de s'imposer dans les caddies... mais augmenter nos volumes nous permettra de baisser nos prix et donc de toucher un public plus large, commente Arnaud. Notre envie ultime? Faire du pois jaune un produit sexy!"