Une cuillère et un bol chaud plein de saveurs: existe-t-il plus vertueux pour commencer la journée? Ces trois recettes de bouillie prouvent que les déclinaisons ne manquent pas, au-délà de la version classique à base de flocons d'avoine.

Le porridge - nouveau génération - est une préparation chaude à base de grains broyés. Ou peut l'appeler aussi gruau. Peut-être le savez-vous déjà, ces grains peuvent être littéralement n'importe quoi. Outre l'avoine classique, vous pouvez également préparer du porridge avec du blé, du riz ou de l'orge, ou même avec des pseudo-grains tels que l'amarante, le millet, le quinoa ou le sarrasin.

Même s'ils sont différents, ils ont tous un point commun: ils regorgent de fibres et de protéines et constituent donc un bon carburant pour débuter idéalement la journée. En combinaison avec des fruits frais et des garnitures croustillantes, vous obtenez non seulement un petit-déjeuner sain, mais également un goût délicieux. Voici trois recettes originales pour varier les plaisirs.

Millet à la figue rôtie

pour 1 bol

4 cuillères à soupe de millet

200 ml de boisson aux amandes

une pincée de gingembre en poudre

une pincée de sel de mer

garniture

1 figue

une poignée de pistaches hachées

1/2 cuillère à café de graines de chia

1/2 cuillère à café de graines de chanvre pelées

2 cuillères à soupe de miel brut

Préparation

Préchauffer le four à 170 ° C Couper la figue en quatre, mais laisser le fond intact. Placez-le sur une plaque à pâtisserie et mettez-le au four pendant 8 à 10 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit chaude et sirupeuse.

Rôtir les pistaches avec les graines et 1 cuillère à soupe de miel pendant 1-2 minutes dans une poêle.

Dans une autre casserole, porter à ébullition 180 ml d'eau, ajouter le millet et cuire pendant 5 à 7 minutes. Ajoutez le lait d'amande progressivement et continuez à remuer. Laissez la bouillie mijoter pendant 10 minutes. Ajouter la poudre de gingembre et le sel dès que le porridge est crémeux.

Verser dans un bol et ajouter la figue, le mélange de pistaches et le reste du miel.

Riz à la noix de coco et à la grenade

pour 1 bol

125 ml de lait de coco

50 g de riz au jasmin cuit (25 g non cuit)

une pincée de sel de mer

garniture

1 cuillère à soupe de sirop d'érable

1 cuillère à soupe de graines de grenade

une pincée de cannelle

1 cuillère à café de graines de chanvre pelées

1 cuillère à soupe de graines de lin et de figues (Grillez ce mélange dans une poêle à frire 4 cuillères à soupe de graines de lin, 2 cuillères à soupe de farine d'avoine et 2 séchées, coupez-les en petits morceaux quelques minutes. Ajoutez dès que tout commence à éclater de manière irrégulière. Éteignez le feu, retournez tout et laissez refroidir.)

Préparation

Chauffer le lait de coco et le sel dans une casserole. Verser le mélange sur le riz cuit et bien mélanger. Mettez-le dans un bol et ajoutez les garnitures.

Épeautre et orge à la banane et aux dattes

pour 1 bol

2 cuillères à soupe d'épeautre

2 cuillères à soupe d'orge perlée

30 ml de boisson aux noisettes

1/2 banane

une pincée de cannelle

1/2 cuillère à café d'extrait de vanille

une pincée de poudre de girofle

une pincée de sel de mer

garniture

1/2 banane, tranchée

1 cuillère à café de graines de sésame noires

1 medjouldadel, en morceaux

1 cuillère à café de graines de chanvre pelées

1 cuillère à café de noisettes grillées hachées

Préparation

Lavez les flocons d'épeautre et l'orge perlé, mettez-les dans une casserole et couvrez-les d'eau (5 cm). Porter à ébullition, mettre le couvercle sur la casserole, réduire le feu et laisser mijoter 35 minutes, jusqu'à ce que tout soit ramolli. Égouttez et réduisez en purée avec la boisson à la noisette, la banane, la cannelle, l'extrait de vanille, la poudre de girofle et le sel dans le mixeur. Remettez la bouillie dans la casserole et faites chauffer pendant 5 minutes supplémentaires. Mettez la bouillie dans un bol et ajoutez les garnitures.