Il ne fait plus seulement le bonheur des restaurants où il sert souvent à glamouriser le riz.

On l'a vu récemment à la carte de l'excellent bar à vins naturel bruxellois Rebel, qui proposait un tartare de bar, furikake et huile ail-gingembre.

Notons qu'il est facile de réaliser soi-même cet assaisonnement en mélangeant algues (du varech), graines de sésame, sucre, sel et glutamate (utilisé en petite dose, le glutamate monosodique ne pose aucun problème de santé, il est le garant de l'umami, la fameuse cinquième saveur identifiée par les Nippons).

Le tout doit être mixé en très petits morceaux et peut être relevé avec du wasabi ou de la bonite séchée.

