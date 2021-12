Comme le veut la tradition, à l'occasion de la sortie de son guide gastronomique, le Gault & Millau révèle ses lauréats pour 2022. Chef de l'année, restaurants les mieux notés, meilleures adresses, etc, voici les établissements et personnalités que le Gault & Millau a décidé de consacrer en Belgique.

Le guide a recensé 135 nouvelles adresses pour cette édition 2022.Il s'épaissit aussi de deux nouvelles catégories, à savoir celles des bars à café et une seconde consacrant la hype du pain et sa place grandissante à la table des grands restaurants

Voici les lauréats.

Le Chef de l'année 2022

Thierry Theys, du restaurant Nuance, à Duffel

Le top 3 des restaurants les mieux notés

Hof Van Cleve (19,5/20)

BonBon (19,5/20)

L'Air du Temps (19/20)

Le Meilleur plat de légumes

Arabelle Meirlaen, à Marchin

La plus belle terrasse

Le Cor de chasse, à Wéris

La Brasserie de l'année

Ciro's à Anvers

Les Prix Plaisir

À Bruxelles :

Le Chabrol Restaurant, à Schaerbeek

En Wallonie :

Ccnomie, à Dinant

En Flandre :

T'Pachthuis, à Zottegem

Le Dessert de l'année

Ralf Berendsen, à Lanaken

Le restaurant asiatique de l'année

Le restaurant japonais Nonbe Daigaku, à Bruxelles (Ixelles)

Le restaurant italien de l'année

San Daniele, à Bruxelles (Ganshoren)

Le sommelier de l'année

Benjamin De Buck, restaurant Vrijmoed, à Gand

Cocktails bar de l'année

Arthur Orlans, à Bruxelles (rue Dansaert)

La Meilleure carte des bières de l'année

Taratata à Hasselt

La Meilleure carte des vins de l'année

Sans cravate, à Bruges

Le plus beau restaurant design de l'année

Le vieux châteaux à Flobecq

L'Hôte·sse de l'année

Jonas Kellens, du Dim Dining

Les restaurants Pop de l'année

A Bruxelles : Habibi, à Ixelles

En Flandre : Raffat à Louvain

En Wallonie : El Cuchillo's à Genval

Le Meilleur gastro-bistro de l'année

Door73 à Gand

L'Artisan-Cuisinier de l'année

Jan Nijs au Plein 25 à Elsegem

Les Découvertes de l'année

À Bruxelles : Savage à Ixelles

En Flandre : Klostr

En Wallonie : Racines, à Floreffe

La Nouveauté remarquable de l'année

A Bruxelles: La Villa Lorraine by Yves Mattagne

En Wallonie: Toma (de Thomas Troupin), à Liège

et Le Grand Verre à Durbuy

En Flandre : Botanic Hertog Jan, à Anvers

Les Meilleurs jeunes chefs de l'année

À Bruxelles :François-Xavier Lamboury, au Stirwen

En Wallonie : Martin Volkaerts, à L'Amandier, à Genval

En Flandre : Martijn Defauw, Rebelle Courtrai

. © DR

