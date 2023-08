Les 5 tendances déco qu’on verra partout dès la rentrée

De quoi sera faite la rentrée? De meubles sculpturaux et d’intérieurs monochromes, s’il faut en croire les tendances déco annoncées pour l’automne-hiver.

Les experts de La Redoute Intérieur se sont en effet penchés sur les tendances actuelles (et celles à venir) pour prédire les éléments déco que l’on retrouvera dans tous les intérieurs branchés dès la rentrée.

Une liste de prédictions style à suivre à la lettre, ou par petites doses, ces tendances étant aussi jolies ensemble que séparément. À vos marques, prêt·e·s… Décorez!

Les tendances déco à anticiper

Les meubles sculpturaux

Fini de choisir entre un meuble et un objet décoratif: les lignes sculpturales transforment tables et armoires en véritables oeuvres d’art et floutent en beauté la frontière entre esthétisme et fonctionnalité.

Table d’appoint Thilde

Les imprimés

Du canapé aux tapis en passant par la vaisselle ou le linge de maison, les imprimés seront partout dès la rentrée, entre lignes géométriques et motifs floraux. Et pour adopter la tendance façon 2023, on n’hésite pas à mélanger les imprimés.

Tapis Danito

Le monochrome

Ennuyant, le blanc? Cet automne, il s’offre l’audace du ton sur ton, le blanc intégral étant la tendance à suivre pour la saison qui arrive. Élégante et intemporelle, la couleur s’invite sur les meubles, les murs et les sols pour créer une ambiance sereine et sophistiquée.

Pouf AM.PM

Lire aussi: Blanc

Les formes géométriques

Nul besoin d’exceller en maths pour adopter la tendance géométrique, qui voit meubles, oeuvres d’art et objets de déco montrer leurs plus beaux angles. Le résultat: un design symétrique qui apporte un sentiment de modernité et de style à chaque pièce.

Table d’appoint AM.PM

Les couleurs vives

En marge du blanc, les couleurs vivent s’invitent dans les intérieurs, entre émeraude, bleu profond et rouge passion. Des nuances intenses, qui permettent de rendre chaque espace encore plus vibrant – et de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale au passage.

Canapé AM.PM

Lire aussi: Togo, Ultrafragola… Trop vus, ces meubles et objets ne font plus rêver