On le croyait relégué à jamais aux souvenirs de la décoration joliment désuète des intérieurs de nos ancêtres, ou à la rigueur, au décor d’un film de Wes Anderson. Surprise: l’évier rose tendre typique du siècle dernier conjugue le passé au présent et est à nouveau plus désirable que jamais.

Est-ce vraiment surprenant? Après tout, le design, comme la mode, n’est jamais qu’un éternel recommencement, et le chassé croisé des tendances dessine une boucle à mouvement plus ou moins rapide. Ainsi, les « jeunes d’aujourd’hui » s’habillent-ils comme les ados du début des années 2000, pourtant pas si lointaines que ça sur le calendrier. Et si les sièges gonflables et autres décorations murales stencilées typiques de l’époque ne font (heureusement?) pas encore mine de réinvestir nos intérieurs, c’est peut-être tout simplement parce qu’en ce qui concerne la déco, les précepteurs de tendances regardent bien plus loin en arrière.

En effet, le must have de ce début d’année ne vient pas des noughties mais plutôt du mitan du siècle dernier, puisqu’après une déferlante d’inox dans les cuisines et dans les salles de bains, ces dernières sont désormais le théâtre du retour remarqué de l’évier en porcelaine rose typique des 30 glorieuses. Oui, celui-là même que vous vous êtes empressés de remplacer quand vous avez rénové votre demeure parce qu’il faisait « vieillot ». C’est ballot.

Lavés en rose

Même si, version 2025, l’évier rose s’offre un petit lifting bienvenu, histoire de la jouer plus joliment rétro que simplement ringard. Ainsi, outre la porcelaine, le lavabo pastel chéri de Papy et Mamy se décline également aussi en béton, résine ou encore granito. Il ose également être plus nuancé, et aller du rose ultra délicat au plus affirmé qui tirerait presque sur le fuschia.

Rococo, romantique, moderniste ou encore épuré, il s’avère bien plus versatile qu’on pourrait le penser, et apporte une touche de fantaisie bienvenue à un espace qui a parfois tendance à être un peu trop stérile voire même tristounet.

Et si vous êtes du genre à associer le rose à Barbie, et donc, à l’éviter dans votre intérieur, sachez que vous passez à côté de ses nombreuses propriétés, réelles ou imaginées. Au XVIIIe siècle, les psychologues assuraient ainsi que le rose était la couleur idéale pour les intérieurs masculins, particulièrement ceux des hommes d’affaires, car ses vertus « réparatrices et stimulantes » leur permettaient de recharger leurs batteries une fois rentrés chez eux. Au XIXe, cette nuance qu’on associe pourtant aujourd’hui aux petites filles était plutôt recommandée pour les garçonnets, la théorie en vogue à l’époque étant que le rose n’était jamais qu’un rouge délavé, et donc, qu’il s’alignait parfaitement avec les tempéraments fougueux de ces petits messieurs.

Aujourd’hui, les adeptes de la psychologie des couleurs lui accordent leurs faveurs en raison des propriétés calmantes, optimistes, joyeuses et tendres qu’ils leur prêtent. Après tout, ce n’est pas pour rien qu’on affirme « voir la vie en rose ». Et ça commence chez soi, dès les ablutions matinales. Envie d’en juger par vous-mêmes?

10 manières cool et modernes d’adopter l’évier rose

Rose vif au Oddsson Ho(s)tel, en Islande.



Texturisé au Royaume-Uni.



En béton avec un mur bleu pour le contraste.



Rétro (et maximaliste) à souhait.



Epuré.



En pierre.



Tendance cocotte coquette chez Annabel’s, à Londres.



En béton texturé.



Sur fond de carreaux.



En rose et noir.