Expo, studio, boutique: 3 projets qui célèbrent la céramique à Bruxelles

Depuis son retour en grâce il y a quelques années, l’engouement pour la céramique ne faiblit pas. La preuve en trois incontournables bruxellois.

1. Jolie galaxie

Avec La nuit est une Femme à barbe, l’artiste louviérois Eric Croes nous invite à parcourir avec lui les tracés de ses constellations intimes. Le Ciel et l’Enfer se complètent et se répondent grâce à une galerie de sculptures oniriques, toute l’exposition étant construite en miroir (les étoiles répondent aux diables, les golems aux totems…) et chaque artefact cachant un verso qu’il s’agit de découvrir.



Sorry We’re Closed, 39, rue des Minimes, à 1000 Bruxelles. Jusqu’au 28 octobre.

2. Coup de pots

Terrain Vague est «un projet expérimental qui développe des pièces échappant à toute fonction et s’offrant à la contemplation». C’est aussi le nom du nouveau studio de céramique bruxellois fondé par le designer Damien Gernay et la céramiste Julie Istasse, qui signent ensemble des œuvres tantôt lisses, tantôt brutes, reflétant leur attachement à la nature et leur curiosité pour les nouvelles technologies. Un projet qui brouille les frontières entre art, artisanat et design.



Bijouterie VA, 72, rue du Page, à 1050 Bruxelles. Jusqu’au 31 décembre.

3. La main à la pâte

Le club de céramique bruxellois Potiche marie boutique et atelier, pour transmettre la passion de la terre brûlée de toutes les manières. Ici, on vient acheter des pièces aux lignes modernes, mais aussi les façonner soi-même: «Quelle que soit votre envie nous sommes là pour vous aider à la concrétiser grâce à cette matière incroyable qu’est l’argile», assure l’équipe. Qui met également l’espace à disposition pour des événements privés: «organiser un pot» prend tout son sens.



75, rue Joseph Stallaert, à 1180 Bruxelles.

