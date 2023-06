Sortez vos paniers: la vannerie est la nouvelle céramique

Qui n’a jamais rêvé du sac à main panier de Jane Birkin ? Vous les avez sûrement vus passer, les articles en vannerie sont la nouvelle tendance de l’été. Sacs, chapeaux, sets de table ou encore luminaires, c’est le retour de l’osier.

La vannerie regroupe les différentes façons de tresser des fibres végétales comme l’osier, le rotin, la palme ou le bambou. Très à la mode dans les années 70, la technique retrouve aujourd’hui son emballement d’antan.

Jane Birkin en juin 1970, immortalisée avec son fidèle panier @Getty Images

Selon l’artisane vannière Maria José Lopez, l’engouement viendrait du désir de certaines personnes à retourner vers des matériaux plus naturels et durables. Délaissé pendant longtemps, l’art de tresser retrouve une certaine popularité auprès des amateurs de bricolage. Après la céramique et le crochet, place aux paniers !

Cependant, ne vous attendez pas à pouvoir manier l’osier en un tour de main, car l’art de la vannerie n’est pas accessible à tout le monde. « Il y a certains détails de fabrication qui nécessitent d’être encadrés » nous dit Maria. Ayant grandi en Amérique latine, Maria vit aujourd’hui à Bruxelles et donne les premiers ateliers de vannerie de la capitale.



Vannerie de luxe

Cet engouement n’aura pas échappé aux marques de luxe. Nombreuses sont les maisons qui se sont lancées dans la création de pièces en vannerie. L’osier et le rotin sont tressés dans toutes les formes et s’agrémentent tantôt de cuir, tantôt de tissus luxueux et d’ornements. Entre Jacquemus, Saint Laurent et Prada, chaque marque a son panier.

En juin dernier, c’est la maison de luxe espagnole Loewe, grande habituée du panier, et son directeur artistique Jonathan W Anderson dévoilaient le projet « Weave, Restore, Renew ». À l’occasion du Salone del Mobile à Milan, la maison a récupéré plus de 240 objets anciens en vannerie qu’elle a confié à ses artisans espagnols pour leur redonner vie.



Chez nous, c’est la marque Delvaux qui a elle aussi succombé au charme de la fibre naturelle. Les fournisseurs officiels de la Cour ont fait appel à la vannière française Catherine Romand pour revisiter leur sac iconique, le Pin. Car si l’art de tresser tient ses origines de plusieurs endroits du globe, c’est bien en France, dans la Vallée de la Loire qu’on cultive un osier réputé pour sa qualité incomparable.

Delvaux

Si la vannerie française a gagné ses lettres de noblesses, c’est d’ailleurs grâce à l’Ecole Nationale d’Osierculture et de Vannerie en Haute-Marne. Pas étonnant que Delvaux ait fait appel à nos voisins pour leur savoir-faire.

Une esthétique qui a un prix

Le métier de vannier est l’un des plus vieux du monde. On retrouve des objets en fibre tressées dans toutes les cultures et aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, la pratique se raréfie en raison de la lenteur du processus et du manque de mécanisation de la profession.

SI vous voulez vous procurer un objet de mode ou de déco en vannerie, cela a forcément un prix. Il n’est pas rare aujourd’hui de trouver des objets tressés dans les enseignes de fast fashion, mais leur bas prix indique forcément des manquements dans la chaîne de production. Selon Maria José Lopez, pour s’assurer de la qualité d’un produit en vannerie, il faut connaitre les artisans et privilégier l’humain. Et pour comprendre la valeur d’un objet fait-main, « rien ne vaut l’expérience » dit-elle.

Et vous, allez-vous oser l’osier?

