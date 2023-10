IKEA réédite ses pièces vintage à tout petits prix

Alerte bon plan de folie sur la planète IKEA, qui va rendre dingue les fans (et même les moins fans) de vintage. La firme suédoise réédite une sélection de ses icônes du design, à des prix défiants toute concurrence.

Le vintage IKEA est ultradésirable depuis quelques années déjà. Et une chaise pliante rétro Rappen ou le fauteuil Järpen du Danois Niels Gammelgaard se revend parfois jusqu’à dix fois le prix d’origine, voire vingt fois hors Europe. Et pourtant, en 1983, les chaises en métal étaient les moins chères de toutes les chaises et monoplaces du géant suédois. Objectif d’alors: toucher un tout nouveau groupe cible, les ados.

Et parce que le quatre-vingtième anniversaire d’IKEA est l’occasion de ressortir de nombreux produits des archives, on trouve désormais ce Skålboda inspiré du Järpen dans une succursale près de chez vous ou en ligne, et ce, pour un prix très démocratique (69,99 euros, qui dit mieux…).



« En 80 ans IKEA a imaginé et conçu beaucoup de meuble. A l’occasion de cet anniversaire, c’est avec beaucoup de curiosité et d’intérêt que les designers IKEA se sont replongés dans les archives et dans le travail accompli par leurs prédécesseurs. Ils y ont découvert des créations surprenantes, inspirantes et plus que jamais dans l’air du temps. »

Et quoi d’autre alors? La collection Nytillverkad ravira les fans les plus pointus de design, mais aussi le tout-venant. Des couleurs, des formes à la fois vintage et ultra-modernes à petit prix. De quoi affoler le marché du vintage?



Skålboda, fauteuil en métal laqué noir ou orange, 69,99 euros, ikea.be