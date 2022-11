Carchitecture: quand la voiture devient élément de déco intérieure

L’architecture et l’automobile ont beaucoup plus en commun qu’on pourrait le penser. Elles sont liées par l’amour des lignes, de la fluidité, de l’optimisation et, parfois, du spectaculaire. Il n’est pas surprenant qu’elles aient convergé pour donner naissance à la « carchitecture ».

Cette tendance, mise en lumière par Penta, consiste à intégrer la voiture à la maison comme n’importe quel bel objet. Les propriétaires de Porsche, Maserati, Aston Martin et autres véhicules d’exception peuvent ainsi les admirer sans avoir à se rendre dans leur garage. « Les clients choisissent d’installer leur voiture dans leur maison ou leur appartement, même au niveau du penthouse, pour célébrer la voiture en tant qu’objet de design », a expliqué l’architecte Etienne Borgos, codirecteur de Borgos Pieper, au magazine spécialisé. « C’est faire passer la possession d’une voiture à un niveau supérieur ».

Cette volonté de réinventer le garage à voiture donne lieu à toutes les extravagances. L’agence chinoise O-office Architects a ainsi transformé une ancienne usine de textile de Shenzhen en une demeure moderne au milieu de laquelle trône une Alfa Romeo Tipo 33 Stradale. Au Pays-Bas, Studio OXL a rénové un atelier de charpentier pour en faire un loft spacieux. Le maître des lieux souhaitait pouvoir exposer sa Tesla Roadster 2008 dans son salon, ce qui a poussé l’agence d’architecture à garder intacte l’ancienne ouverture de cette manufacture.

D’autres architectes choisissent d’intégrer des rampes d’accès voire même des ascenseurs aux propriétés qu’ils imaginent, afin que les amateurs de grosses cylindrées puissent garer leurs plus beaux modèles où bon leur semble. Que ce soit dans le salon ou bien même sur une mezzanine, comme c’est le cas dans la maison de trois étages qu’a conçue Sam Burch Architect en 2019. Cette demeure, dont le garage peut accueillir jusqu’à 15 véhicules, est équipée d’un monte-charge pour que son propriétaire puisse exposer ses Porsche et ses BMW à n’importe quel étage. Ce dernier a toutefois déclaré sur le site du studio texan qu’ »il faut juste qu’ [il] fasse bien attention à ne pas casser une baie vitrée en déplaçant [s]es voitures ».

Les constructeurs auto en proie à la « carchitecture »

Si le terme « carchitecture » est relativement récent, le concept sur lequel il s’appuie ne date pas d’hier. Il a même fasciné des architectes de renom comme Le Corbusier ou encore Frank Lloyd Wright, qui possédait plus de 80 voitures de son vivant.

Ce passionné aurait même déclaré qu’ »une voiture n’est pas un cheval, elle n’a pas besoin d’une étable ». Rien d’étonnant donc à ce que certains éléments du showroom automobile new-yorkais qu’il avait construit en 1954 rappellent le Musée Guggenheim, sa construction la plus célèbre.

« Le mot ‘carchitecture’ désigne l’obsession des architectes pour les voitures, mais aussi le lien entre le design automobile et l’architecture », a souligné Thijs Demeulemeester, journaliste et co-auteur du livre Carchitecture : Houses with horsepower, à Penta.

Certains constructeurs automobiles l’ont bien compris et proposent à leurs clients de concevoir pour eux des espaces d’exception pour entreposer leurs véhicules. C’est le cas d’Aston Martin. Le groupe britannique propose, depuis 2019, le service “Automotive Galleries and Lairs” afin de pousser encore plus loin “l’expérience Aston Martin”, selon les mots de Marek Reichman, vice-président et directeur de la conception. « Pour le passionné de voitures, le garage est aussi important que le reste de la maison. Nous voulons amener la propriété d’Aston Martin à un niveau supérieur et une galerie automobile sur mesure […] peut aider nos clients à atteindre cet objectif », a-t-il déclaré dans un communiqué, au moment du lancement du service.

Plus récemment, les équipes d’Aston Martin Design ont poussé le concept de « carchitecture » à son paroxysme en imaginant une propriété de 800 m² au cœur de la campagne new-yorkaise, avec l’aide de S3 Architecture. L’entrée principale de cette maison aux multiples baies vitrées se fait par une galerie-garage, qui permet au propriétaire des lieux d’exposer ses DB11, V12 Vanquish ou Valkyrie. Et ce, comme n’importe quelle oeuvre d’art.