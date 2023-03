Ce miroir est appelé à détrôner l’Ultrafragola

Il a beau approcher doucement de la soixantaine, depuis plusieurs années, le miroir Ultrafragola d’Ettore Sottsass s’offre une nouvelle jeunesse et s’invite dans tous les intérieurs branchés. Ad nauseam? Alors qu’une forme de lassitude s’installe, Petite Friture arrive avec une proposition qui pourrait bien supplanter l’icône du mouvement Memphis.

Son nom? Wander, soit flâner en français, et il est vrai que ses jeux de couleurs et de lumière invitent à laisser son esprit errer. Imaginée par les designers parisiens d’AC/AL Studio, cette gamme de miroirs aux formes et associations de couleurs diverses rappelle l’Ultrafragola par ses nuances acidulées et son éloge de la rondeur, mais la comparaison s’arrête-là.

Edité par Petite Friture, le miroir Wander, quelle que soit sa déclinaison, est pensé pour être accroché à une légère distance du mur, afin que la lumière, en passant par le verre coloré qui le composent, fasse un effet kaléidoscope dans la pièce et diffuse ses nuances en halo.

Petite Friture fait Wander les couleurs

« Les miroirs Wander sont nés d’une démarche libre de toute contrainte. Initialement peintures et collages, la collection Wander permet à l’esprit de s’évader par le geste et par l’image, dans un espace graphique, pictural et ludique. La collection est pensée telle une fenêtre vers un autre monde, léger et joyeux » décrit Petite Friture. Qui revendique l’association des couleurs des miroirs Wander comme une signature maison : « la personnalité d’une couleur forte et singulière, l’élégance et la subtilité d’une couleur complémentaire ».

Et ce, sans exploser le budget: là où il faut compter près de 10.000 euros pour s’offrir un Ultrafragola authentique, les plus petits modèles (55×40) de la collection Wander sont à vous dès 299 euros, tandis qu’à 1.299 euros, la pièce de résistance de la gamme, du haut de ses 176×67 centimètres, reste, si pas exactement bon marché, du moins relativement accessible pour une pièce de design. Suffisamment pour détrôner la tocade signée Sottsass qui se reflète dans tous les feeds Instagram depuis pas mal d’années déjà? Miroir, miroir, dis nous ce qu’il en sera…