Ce qu’il faut voir durant Collectible, foire internationale du design contemporain à Bruxelles

Collectible s’installera pour la première fois à Tour & Taxis ce week-end. Cette année, Nick Bril, Glenn Sestig, Nicolas Schuybroek et Leo Orta se joindront à la foire pour présenter le meilleur du design contemporain de collection. Que peut-on attendre de cette édition ?

Objects With Narratives, Genève, Amsterdam et Bruxelles

Qui ? Deux frères, Nik et Robbe Vandewyngaerde, associés à Oskar Eryatmaz, ont uni leurs forces depuis Genève, Amsterdam et Bruxelles.

Quoi ? Les frères, tous deux architectes, ont commencé à concevoir des meubles uniques en 2018, et ont immédiatement attiré l’attention de quelques galeries de design. De cette expérience, ils gardent un goût amer, mais aussi beaucoup de force pour adopter une approche complètement différente aujourd’hui en tant que galerie.

Leur concept ? Pas de contrats d’exclusivité étouffants avec leurs créateurs, une transparence totale des prix et pas de marges abusives sur les ventes.



Résultat : ils ont réussi en un rien de temps à s’entourer d’une quarantaine de designers et à attirer l’attention internationale. Après Collectible, ils participeront au prestigieux PAD Paris.

Au programme : leur « dining experience » avec une toute nouvelle table signée Tim Vranken (Belgique) associée à des œuvres de Six N. Five (Espagne), Jan Ernst (Afrique du Sud), Sarah Roseman (Canada) et Lukas Cober (Allemagne). Vous les retrouverez dans la section « Main » de la foire, organisée par le célèbre chef Nick Bril et l’architecte de renom Glenn Sestig.

Et ensuite ? Objects With Narratives est avant tout une initiative en ligne, mais ce mois-ci, vous pourrez découvrir les pièces dans un endroit dédié sur rendez-vous. Pour cela, pas besoin d’aller à Genève ou à Amsterdam: les fondateurs ont opté pour Bruges.

objectswithnarratives.com

Tableau, Copenhague

Qui ? Julius Værnes Iversen, à la tête d’un magasin de fleurs exceptionnel à Copenhague jusqu’en 2018. Aujourd’hui, Tableau est devenu une galerie et un studio pluridisciplinaire.

Quoi ? Il coopère avec des noms émergents et établis dans le domaine du design, de la botanique, de l’architecture et de la décoration d’intérieur pour développer un univers qui leur est propre, ce qui permet à la galerie de se démarquer à chaque fois.

À Alcova, l’endroit où les créateurs les plus branchés exposent pendant la Design Week de Milan, l’installation de Tableau autour de la masculinité toxique a été un grand succès, tout comme l’installation pour Collectible 2022. Tableau y a présenté des créations de l’Autrichienne Laurids Gallée entourées d’un tsunami de coquelicots blancs et rouges

Au programme : leur exposition, également dans la section « Main », intitulée You can be anything. Tableau rassemble divers objets de design qui devraient donner corps au salon de rêve de Barbie. De quoi se préparer au battage médiatique autour du film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling qui devrait débarquer sur nos grands écrans cet été.

tableau-cph.com

Good Sessions, France

Qui ? Claudine Garcia et Alain Delluc, qui dirigent leur galerie (en ligne) et leur studio depuis la Provence.

Quoi ? D’accord, la Provence n’a pas vraiment une réputation très « edgy » dans le monde du design, mais le duo a réussi à faire souffler un mistral des plus frais dans le domaine depuis 2020. Après tout, l’esthétique est une chose, mais Claudine et Alain veulent avant tout raconter une histoire avec leurs designers. La superficialité a fait son temps, non ? Ce concept leur vaut une place dans l’espace « New Garde » de la foire.

Ebba Lindgren, GOOD SESSIONS, Really Rococo, 2023©

Au programme : Beautiful Garbage, à travers laquelle ils présentent une grande variété d’objets sur le thème des déchets et de leur utilisation dans le design de collection. Ne vous attendez pas à un énième regard sombre sur l’avenir, mais plutôt à des solutions surprenantes proposées par Ebba Lindgren (Suède), Alves Ludovico (Portugal) et Haus Otto (Allemagne), entre autres.

good-sessions.com

Place à l’architecture

La nouveauté de cette édition de Collectible : une plateforme exclusivement dédiée aux créations conçues par des architectes (d’intérieur). Nicolas Schuybroek, qui a lui-même présenté ses premiers meubles à Obumex l’hiver dernier, est responsable de la sélection internationale. Ne manquez pas de découvrir Edgar Jayet.

Faudesteuils par Edgar Jayet par Stéphane Ruchaud

Le jeune Français, diplômé de L’Ecole Camondo en 2021, a déjà été le lauréat immédiat du prix Van Cleef & Arpels à la Design Parade de Toulon. Il y a présenté ses Faudesteuils, une collection de tabourets en aluminium massif avec des détails gravés et une assise ornée de passementeries (embellissements décoratifs tels que des tresses et des franges) faites à la main. L’artiste s’est inspiré du Moyen Âge et de sa réinterprétation néo-gothique.

Vous découvrirez Béton Brut, une galerie londonienne qui présente des meubles et des luminaires rares conçus par des architectes dont les sièges signés Benni Allan, de EBBA Architects, qui réunissent des influences chinoises, japonaises et espagnoles. Le site Internet de Béton Brut, qui propose des pièces vintage, vaut également le détour.

edgarjayet.com — betonbrut.co.uk

Design sans tabou

S’il y a bien un artiste qui sera omniprésent ces prochaines années, c’est Thibeau Scarcériaux. Après avoir étudié le design industriel à l’Howest à Courtrai, il a terminé ses études à Thomas More en 2020, avant de devenir le Young Guest of Honour du Contemporary Design Market l’année dernière. Ses créations tournent toujours autour des tabous modernes, autour desquels il souhaite organiser une réflexion.

Sa série Luxury of Choice se compose de 19 objets qui permettent d’en finir avec la vie avec dignité, Diffraction est une table d’appoint qui détourne votre attention de votre écran vers le ciel, et l’artiste a également utilisé des rayons X pour fabriquer un tabouret, un paravent et une table en verre pour aborder le racisme. Il démontre ainsi qu’anatomiquement, nous sommes tous égaux. Sa chaise longue en verre blindé fait entrer les conflits lointains et donc peu dignes de votre attention dans votre salon. De belles pièces, chacune avec un bord très tranchant.

thibeauscarceriaux.com

Mais aussi …

Le sens typiquement belge de l’esthétique contemporaine et discrète a le vent en poupe. En octobre, neuf compatriotes ont brillé à New York avec The Gift to be Simple, une exposition organisée par Lidewij Edelkoort, un observateur visionnaire des tendances. À l’occasion de Collectible, le groupe strictement féminin de designers textiles, dont Natalia Brilli, Laure Kasiers et Pascale Risbourg, s’est installé dans la maison moderniste de l’Atelier Jespers. « En ces temps de chaos et d’anxiété, l’humanité cherche naturellement des réponses et trouve du réconfort dans la simplicité. Les gens essaient de rendre l’ordinaire extraordinaire », explique Edelkoort pour expliquer leur succès.

Clareira rug by Emma Cogné © Jenna Duffy



L’exposition peut être visitée tous les jours entre 11h et 17h jusqu’au 18 mars à l’Atelier Jespers, Avenue du Prince Héritier 149, Bruxelles.

La galerie de design MANIERA a troqué son emplacement habituel près de la gare centrale de Bruxelles pour l’Hôtel Danckaert, un joyau patrimonial Art déco de 1922 conçu par l’architecte Jean-Baptiste Dewin, dont la roseraie est également protégée. « Nous voulions investir dans un bien qui nous appartienne tout en revalorisant le patrimoine bruxellois », explique Amaryllis Jacobs, assistée de l’architecte Barbara Van der Wee pour la rénovation.

SDP



Jusqu’au 6 mai, vous pourrez redécouvrir quelques-unes des plus belles créations de la galerie depuis sa création – en collaboration avec Christoph Hefti, Piovenefabi, Bijoy Jain (Studio Mumbai) et OFFICE, entre autres – dans un cadre aménagé à l’époque par les Ateliers d’Art De Coene.

L’amour de MANIERA pour les architectures inhabituelles est apparu clairement après les pop-ups dans les icônes de Juliaan Lampens, Huib Hoste et Willy Van Der Meeren. Un lieu si particulier qui est désormais une réalité.

Ouvert chaque semaine du mardi au samedi entre 14h et 18h.

Rue Meyerbeer 33, Bruxelles – maniera.be