Charlotte Gigan (34 ans) et Martin Duchêne (32 ans)

Céramiste et designer, fondateurs du Studio Biskt

Quand l’artisanat rencontre le design, cela donne Studio Biskt, un espace qui fait rimer création et émulation et industriel et manuel. Du banc Balik au vase Tulumba, chacun des objets conçus par le duo, désigné Designer de l’année 2022, témoigne d’une esthétique affirmée ainsi que d’une attention particulière au processus de conception.

Lire aussi: Le duo de Studio Biskt, designer de l’année 2022



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

studiobiskt.com