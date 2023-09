Conseils d’expert: une chambre à coucher comme au Hoxton

Sur Instagram et Cie, nous sommes chaque jour abreuvés d’images d’hôtels, restaurants et autres adresses qui nous inspirent dans l’aménagement de notre maison. Ainsi de The Hoxton, hotspot bruxellois dont l’architecte d’intérieur Chris Stringfellow nous livre ses secrets et tuyaux.

Chris Stringfellow est architecte d’intérieur et copropriétaire d’Aime, le bureau de design britannique spécialisé dans les projets hôteliers, dont The Hoxton, la chaîne d’hôtels branchée qui vient d’ouvrir à Bruxelles.

Chris Stringfellow © SDP

Jeu de lumières

«Dans une chambre, on oublie les spots au profit d’une lumière diffuse, avec une ampoule opaque qui adoucit l’atmosphère, surtout pour les plafonniers. Pour The Hoxton, j’ai choisi des luminaires en rotin d’inspiration vintage. De petites touches lumineuses s’ajoutent pour donner une sensation d’enveloppe: lampes de table à ampoules mates ou abat-jour textile, lampes murales près du lit ou grand lampadaire.»

Rideaux transparents

«Chaque chambre se caractérise par des tentures occultantes et des rideaux transparents, parfois à double pli. Ceux-ci rendent la lumière du soleil plus diffuse. Ici, en raison des nombreuses fenêtres, mon choix s’est porté sur des tentures unies et des voiles en lin pour que l’ensemble soit neutre.»

Tête de lit travaillée

«J’y ai accordé beaucoup d’attention et on peut le faire chez soi, en optant pour du prêt à l’emploi ou du sur-mesure. Que l’on choisisse un imprimé flashy comme ici ou un tissu uni et texturé, une tête de lit offre immédiatement une belle forme et un confort accru. J’aime aussi ajouter une chaise ou un banc car une chambre équipée uniquement d’un couchage peut sembler vide.»

© photos: SDP

Recherche de contrastes

«Les structures en béton sont visibles. Ce côté brut est contrebalancé par des éléments de finition d’inspiration seventies tels que les tentures, laquages, tablettes en marbre… S’il n’est pas envisageable de mettre ainsi des poutres à nu, on peut valoriser une charpente en bois ou sabler un parquet pour souligner des éléments anciens. Cela donnera un effet similaire. Au sol, j’ai aussi joué avec les contrastes grâce à un parquet mosaïque et un tapis bleu froid qui tranche bien.»

Code couleur

«J’applique souvent le color blocking aux chambres. Ici, dès qu’on pénètre dans l’espace rouge foncé, l’atmosphère est intime. Puis, on entre dans la partie plus légère de la pièce. Les aplats de couleurs ne sont pas has been. Au lieu de travailler sur un mur, on peut faire déborder une forme géométrique sur un autre pour agrandir l’espace. Lorsqu’on combine des tons, il faut les répéter subtilement, comme le rouge qui se retrouve dans une œuvre et sur le canapé.»

The Hoxton, 1, square Victoria Regina, à 1210 Bruxelles, thehoxton.com

