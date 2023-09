Conseils d’expert: une salle à manger comme chez Bisou

Sur Instagram et Cie, nous sommes chaque jour abreuvés d’images d’hôtels, restaurants et autres adresses qui nous inspirent dans l’aménagement de notre maison. Ainsi de Bisou, hotspot bruxellois dont l’architecte d’intérieur Zazie Maquet nous livre ses secrets et tuyaux.

Situé dans le quartier branché Châtelain-Bailli, Bisou est le nouveau salon de glace et ‘all day eatery’ de Chloé Sengier, l’initiatrice de Coco Donuts et de la cantine Crème. Un bar à glaces ne pouvait surtout pas être trop sérieux. Et cela correspondait tout à fait à la vision de Zazie Maquet qui, dans son studio d’architecte d’intérieur, utilise son expérience de scénographe chez Villa Eugenie pour des projets horeca.

Zazie Maquet © Elodie Deceuninck

Mix de textures

«La consigne pour ce bar à glaces et eatery était qu’il soit joyeux et agréable, surtout pas minimaliste. Lorsqu’on aménage un restaurant, le défi est d’avoir un impact visuel, quelque chose d’instagrammable, un résultat qu’on ne voit pas ailleurs et dans lequel les gens se reconnaissent. C’est pourquoi j’ai commencé par une base assez sobre (murs en Mortex, chaux, maintien du parquet d’origine) et ai privilégié des éléments qui devaient l’adoucir, la rendre agréable et fun, par exemple les gros coussins en velours couleur pêche contre le bois qui confèrent une touche légère bienvenue!»

Plafond de couleur

«Si on veut que les murs soient sobres, on peut choisir de ne peindre que le plafond pour créer un certain effet visuel. Des murs roses se marient difficilement avec le mobilier. Si on peint uniquement le plafond dans cette couleur, non seulement on garde l’espace visuel et on combine facilement des meubles, mais on transforme aussi la luminosité qui devient plus chaude grâce à cette teinte.»

© photos: Elodie Deceuninck

Formes organiques

«Comme Chloé voulait aussi un lieu permettant de bruncher en grand groupe ou à deux petits groupes de partager une table, j’ai conçu cet espace qui donne l’impression de se joindre à la tablée familiale le dimanche. Les étagères murales et la table ont été réalisées sur mesure. Aujourd’hui, on voit souvent ce genre de meuble organique revêtu de chaux, mais jamais en bleu glacier, comme ce modèle laqué en cabine. Pour offrir une certaine intimité, je voulais habiller de noyer les murs de la petite pièce, mais vu le prix élevé de ce matériau, j’ai opté pour une autre solution intéressante: un panneau en multiplex standard, traité à l’eau et au brou de noix. C’est un processus 100% naturel qui donne un magnifique résultat.»

Chaises de seconde main

«Nous avons trouvé les chaises Bruno Rey en seconde main et les avons fait poncer, réparer, puis laquer et revêtir pour qu’elles aient exactement la couleur recherchée: caramel. Pour la petite anecdote, nous nous sommes rendu compte par la suite que toutes les teintes que nous avions choisies faisaient référence à des parfums de glaces: mangue, noisette, praliné, fruit de la Passion…»

Position des meubles

«Pour chaque projet que j’accepte, je demande à mes clients ou à mon équipe de s’approprier la pièce pendant quelques heures, voire de s’installer, dans la mesure du possible, dans une habitation avant de la rénover, et ce, histoire de la découvrir réellement. Chaque pièce a son propre ‘flux’ comme je l’appelle. Prenez la salle à manger ; l’éclairage est important, mais aussi la position de chaque meuble. La table ne doit pas nécessairement se trouver en plein centre. Asseyez-vous sur chacune des chaises, découvrez la perspective des invités, et posez votre table au meilleur endroit.»

Bisou, 35, rue du Bailli, à 1050 Bruxelles, bisoubrussels.be

