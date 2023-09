Les conseils déco d’experts pour aménager sa maison comme à l’hôtel

Sur Instagram et Cie, nous sommes chaque jour abreuvés d’images d’hôtels, restaurants et autres adresses qui nous inspirent dans l’aménagement de notre maison. Ainsi de ces récents hotspots bruxellois, dont les architectes et designers d’intérieur nous partagent leurs secrets et tuyaux.

Les architectes et designers d’intérieur qui signent des projets horeca bruxellois d’exception nous livrent tous leurs conseils.

Une salle à manger comme chez Bisou, adresse gourmande au Bailli (Bruxelles)

Situé dans le quartier branché Châtelain-Bailli, Bisou est le nouveau salon de glace et ‘all day eatery’ de Chloé Sengier, l’initiatrice de Coco Donuts et de la cantine Crème. Un bar à glaces ne pouvait surtout pas être trop sérieux. Et cela correspondait tout à fait à la vision de Zazie Maquet qui, dans son studio d’architecte d’intérieur, utilise son expérience de scénographe chez Villa Eugenie pour des projets horeca. Découvrez les conseils de Zazie Maquet

Une cuisine comme chez Nightshop, bar-restaurant-épicerie rue de Flandres (Bruxelles)

Une cuisine comme chez Nightshop L’espace partagé où Jocasta Allwood avait ouvert un bar à vins naturels et restaurant au fond duquel son compagnon torréfiait (Jens Crabbé, le propriétaire de MOK) n’a pas tardé à devenir trop exigu. Pour les interventions structurelles, la fondatrice a demandé l’aide de l’architecte Gijs Van Vaerenbergh, mais c’est la graphic designer convertie en sommelière qui s’est occupée de l’aspect fonctionnel. Découvrez les conseils de Jocasta Allwood

Une chambre à coucher comme au Hoxton, hôtel hype à Bruxelles

Chris Stringfellow est architecte d’intérieur et copropriétaire d’Aime, le bureau de design britannique spécialisé dans les projets hôteliers, dont The Hoxton, la chaîne d’hôtels branchée qui vient d’ouvrir à Bruxelles. Découvrez les conseils de Chris Stringfellow

Lire aussi: On a testé… l’hôtel The Hoxton, à Bruxelles, haut lieu de la hype au charme rétro

Une douche comme chez Animo Studios, studios de sport à Bruxelles