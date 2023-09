Fien Muller, designer du duo Muller Van Severen: « Travailler avec mon partenaire est une évidence »

Fien Muller, du label Muller Van Severen, est avec son conjoint, Hannes Van Severen, Designer de l’année 2023 pour le salon parisien Maison et Objet. Le duo belge poursuit par ailleurs sa collab’ avec la marque danoise Hay, à la faveur de miroirs et de dessertes. Interview

La question qu’on vous pose le plus souvent?

Comment j’arrive à travailler avec mon partenaire. Dans notre cas, ça a été une évidence et je ne saurais faire autrement. Mais je ressens beaucoup de curiosité à ce sujet. Pour nous, c’est un dialogue constant, qui peut se poursuivre au milieu de la nuit si nécessaire. Et cela suit notre inspiration, nos idées. Nous ne sommes pas cloisonnés par des horaires de travail, et on peut aller parfois plus loin.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Le tennis! Sans hésitation. Mais en réalité, je suis très peu sportive donc ça reste un rêve que je caresse de loin. Et puis j’adore cet univers, les tenues, le terrain, les couleurs, le son des balles qui cognent contre les raquettes ou le sol. Et puis je trouve que la raquette, en tant qu’objet, est vraiment belle.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue?

New York. J’y suis tellement heureuse. L’énergie qui y règne est magique. C’est tellement chargé et spectaculaire. Il y a aussi un énorme soft power autour de cette ville mais c’est aussi inatteignable, irréaliste et souvent très dur. Mais j’aimerais tant y retourner.

La personne célèbre avec qui vous aimeriez dîner?

Ray Eames, sans hésitation! Et je pense que je lui poserais la même question qu’on me pose souvent: «Comment se passe la collaboration avec votre partenaire?». Je serais curieuse d’entendre sa réponse…

Lire aussi: Cinq duos doués du design

La desserte de Muller Van Severen pour Hay.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Ce n’est pas un plat en particulier, mais c’est un ingrédient: la rhubarbe. Je la trouve souvent trop acide, mais c’est le prétexte parfait pour la tremper dans beaucoup de sucre. Ça me rappelle à chaque fois le potager de mes grands-parents, les moments passés dans cette terre, avec eux.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Sincèrement, je suis incapable de vous répondre… Je suis très sage, et je m’en rends compte maintenant en vous répondant (rires).

Un métier que vous auriez pu exercer?

J’aurais aimé être styliste de mode, c’était d’ailleurs mon tout premier choix à 18 ans au moment de faire des études. Finalement, je me suis dirigée vers la photographie. Dans un tout autre genre, je pense que j’aurais aimé être psychologue, architecte de jardin ou même créatrice de bijoux. Ce n’est pas exclu que je me lance dans ce domaine d’ailleurs.

Le miroir Arcs de Muller Van Severen pour Hay.

Ce qui vous saoule vraiment?

Ce qui a le don de m’irriter, c’est le manque de sommeil. J’y suis particulièrement sensible et j’ai parfois vraiment du mal à fonctionner quand je dors peu…

L’appli de votre smartphone qui est le plus souvent ouverte?

Alors, c’est tout sauf sexy ou glamour, mais l’appli que j’ouvre le plus souvent sur mon téléphone, c’est celle avec mes mails.

Un mot pour vous décrire?

Je dirais joviale.

Votre achat le plus bizarre?

J’ai acheté un aviron! C’est peut-être bizarre, mais j’adore ça.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Voyager, j’aimerais partir pour quelques semaines ou quelques mois, ne pas avoir à penser à quoi que ce soit et être inspirée par une culture complètement différente. Une immersion dans quelque chose d’inattendu.

Muller Van Severen expose à Maison et Objet jusqu’au 11 septembre. maison-objet.com/paris Collection Arcs pour Hay, à partir de 275 euros, via gaest.design

Lire aussi: Le studio Muller Van Severen, 10e designer de l’année