Fonds de bouteille

Ne dites plus « comme cul et chemise » mais « comme Q et verre », les peu élégamment nommés culs de bouteille étant mis à profit par le label éponyme. Lequel transforme les flacons vides en produit upcyclé chic à souhait. A l’origine du projet pensé par Victoire et Gauthier, une idée folle de lendemain de fête: celle de couper une bouteille de vin en deux pour en faire un verre. Le résultat? Des verres, donc, mais aussi des vases, des coquetiers ou encore des bougies, chaque pièce étant unique sous son apparente simplicité. L’idée? « Créer les classiques de demain à partir de matériaux recyclés. Des objets raisonnés, qui allient production zéro déchet et esthétique élémentaire et fonctionnelle. Le matériau recyclé est travaillé harmonieusement, dans le sens de sa fonction première, dans le respect de son histoire. » Une démarche qui a déjà séduit Merci, Le Printemps ou encore Le Bon Marché. Et peut-être désormais vous aussi?

qdebouteilles.fr