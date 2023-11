Pour Laurent Taevernier et Charles Duchêne, un couple de jeunes épicuriens, collectionneurs d’œuvres d’art, Roxane Rombouts a conçu un splendide appartement qui allie tradition et contemporanéité.

Cinq cents mètres, ni plus ni moins. Telle est la distance que le camion de déménagement a parcourue pour transporter les caisses de Laurent Taevernier et Charles Duchêne. Auparavant, le couple habitait à deux pas d’ici, près de la place Brugmann, « un genre de village dans Bruxelles, où tout le monde se connaît ».

Leur nouveau chez-eux se trouve de l’autre côté de la place. « On peut presque voir notre ancienne habitation », s’exclame Charles Duchêne en pointant du doigt la skyline d’Ixelles. L’immeuble de style beaux-arts qu’ils ont investi il y a un an date d’environ 1900.

L’ascenseur en fer forgé avec ses portes accordéon est d’origine. Passé le superbe sol en terrazzo, place à un spacieux appartement. Copyright : Jan Verlinde

Le hall d’entrée a un charme tout particulier ; même l’ascenseur en fer forgé avec ses portes accordéon est d’origine. Cette grandeur, tout comme le magnifique sol en terrazzo, se prolonge jusqu’à leurs appartements privés.

« Vous vous rendez compte que ce sol était recouvert de linoléum ? Lorsque nous avons acheté ce bien à une dame âgée, nous ne savions pas ce que ce revêtement cachait », souligne Charles Duchêne, Communication Manager pour la marque de mode Essentiel Antwerp.

Laurent et Charles devant leur toile de Yulia losilzon et leur table de vigneron, sur laquelle repose une œuvre d’Antony Gormley. Copyright : Jan Verlinde

Une rénovation sous le signe de l’art

A peine le seuil franchi, on ralentit le pas, parce que cette pièce a des airs de musée : hauts plafonds, lampes murales Jules Wabbes et, surtout, une sélection minutieuse d’œuvres. Nous passons devant une création contemporaine d’Anastasia Bay et Jaromir Novotný, mais aussi devant un vase égyptien.

« J’ai des goûts très éclectiques », reconnaît Laurent Taevernier, collaborateur à la maison de vente aux enchères Phillips à Anvers et lui-même collectionneur.

« C’est une caractéristique familiale. Dès mon plus jeune âge, j’ai baigné dans le monde de l’art », confie-t-il. Son arrière-grand-père, August, a écrit plusieurs livres de référence sur le peintre ostendais James Ensor et a fait don de plusieurs tableaux à des musées. Quant à sa tante, Sabine Taevernier, elle est une spécialiste d’Ensor, conseillère en art et collectionneuse mondialement réputée.

Lire aussi: Chez Caroline Notté, architecte et designer d’intérieur belge: l’éclectisme joyeux

Lorsqu’on pénètre dans le majestueux hall, on a le regard attiré par la table de vigneron et le tableau contemporain psychédélique de Yulia Iosilzon à l’arrière-plan. Sur la table, deux vases anciens jouxtent une réalisation en acier Corten du sculpteur britannique Antony Gormley.

Le parquet foncé et la table à manger sur mesure conçue par Roxane Rombouts contrastent joliment avec les chaises des années 70 et les œuvres de Stefan de Jaeger. Copyright : Jan Verlinde

Le mariage du neuf et de l’ancien

L’agencement reflète les goûts du tandem : à mi-chemin entre tradition et renouveau. Le salon est lui aussi un délicat exercice d’équilibre entre aventure et valeurs confirmées. Une œuvre d’art performatif Gutaï du Japonais Sadaharu Horio dialogue avec des objets archéologiques, de l’argent, une œuvre matérialiste de Bram Bogart et une sculpture aérienne signée Takis, composée de quatre antennes.

Cette pièce traduit l’influence stylistique d’Axel Vervoordt. Ce n’est pas le fruit du hasard, car Boris, le mentor de Laurent, était le fils d’Axel. Laurent a travaillé pour lui pendant une période.

« Boris m’a conseillé d’étudier au Sotheby’s Institute of Art à Londres. Ensuite, j’ai été engagé par la société de vente aux enchères Christie’s, où j’ai rencontré la fille de Jan Hoet, Marianne. Des années plus tard, j’ai eu l’occasion de travailler pour elle à la maison Phillips. »

En bref : Laurent Taevernier & Charles Duchêne – Charles Duchêne est le fils de Luc Duchêne, l’entrepreneur de mode au flair affûté qui a créé Chine et Mer du Nord. Il est lui-même PR & Communication Manager de la marque fashion Essentiel Antwerp. – Laurent Taevernier est issu d’une famille d’entrepreneurs passionnés d’art. Il travaille pour la maison de vente aux enchères Phillips à Anvers. Copyright : Jan Verlinde

Bien que l’appartement ait été créé « comme un canevas blanc pour l’art », on peut dire que les éléments sont précieux à différents égards. « La plupart de nos meubles ont été hérités ou proviennent de notre ancien appartement, précise Charles Duchêne. Les photos de famille sont très chères à nos yeux, par exemple celle de la grand-mère de Laurent posée sur notre bibliothèque. Autant d’éléments racontant notre histoire. »

Le choix d’une architecte amie

Laurent Taevernier est issu d’une famille d’entrepreneurs amateurs d’art. Quant au père de Charles Duchêne, Luc, il a connu le succès grâce aux labels de mode Chine et Mer du Nord, mais aussi à l’importation d’autres marques telles que Chipie et Chevignon.

Leur cercle d’amis comporte de nombreux fils et filles d’entrepreneurs connus, qui innovent eux aussi. L’architecte anversoise Roxane Rombouts est une amie proche.

A leurs yeux, les photos et les objets de famille sont aussi importants que l’art et le design. Copyright : Jan Verlinde

« On dit toujours que ce n’est pas une bonne idée de faire appel à un ami architecte pour un projet de rénovation, mais pour nous, c’était une évidence ; nous voulions que Roxane réalise la conception de notre appartement », explique Charles Duchêne.

« Nous nous connaissons depuis si longtemps, et notre passion pour l’art et l’architecture nous a encore plus rapprochés, confirme l’architecte. Cela a permis de réaliser un intérieur sur mesure. Je savais par exemple qu’ils voulaient une chambre à coucher cosy avec un dressing attenant. Un véritable cocon source de sérénité. » Boîte à bijoux compacte

La cuisine, centre névralgique

Ceux qui connaissent bien Charles et Laurent savent qu’ils ont besoin d’une salle à manger pleine de charme avec une grande table : ils adorent donner des dîners, des drinks ou des fêtes. Pour cette pièce, l’architecte a conçu une superbe table laquée qui se marie parfaitement avec les chaises années 70.

Une cuisine séparée, invisible depuis la conventionnelle table de salle à manger, était aussi un must pour le couple, car elle peut rester en désordre lorsqu’ils donnent un dîner.

Roxane Rombouts a transformé la cuisine en un écrin compact en marbre, acier inoxydable et bois chaleureux. Copyright : Jan Verlinde

« Mais pour être honnête, c’est généralement dans la cuisine que nos soirées commencent. Charles s’occupe des boissons et il adore cuisiner », dit Laurent. Leur cuisine est une boîte à bijoux compacte en noyer, Inox et marbre, encore un mariage harmonieux entre classique et contemporain. « Laurent et Charles craignaient que le marbre soit trop veiné, mais j’ai réussi à les convaincre, car le marbre est une œuvre d’art de la nature. »

Roxane Rombouts a suivi tous les travaux de rénovation. Mais elle a laissé le soin à Laurent et Charles de choisir et de poser les œuvres d’art. « Ici, les tableaux ont été suspendus assez bas, sur le conseil de notre ami galeriste, Sébastien Janssen, révèle Laurent. D’ailleurs, c’est son équipe qui a accroché tous nos tableaux, car avec moi, tous les cadres auraient été de travers. »

Lire aussi : Visite de l’appartement de l’antiquaire bruxellois Neo Thissen, véritable maison-musée