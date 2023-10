Dans le Brabant wallon, une maison belvédère parmi les arbres

Dans un quartier vert du Brabant wallon, cette maison signée Open Architectes entre en symbiose avec la nature, et du salon, on peut contempler la cime des arbres… ou les œuvres d’art, du Congo et d’ailleurs, qui égaient le logis.

«C’est un magnifique endroit pour travailler, avec la vue et la lumière.» Les mains occupées à sculpter la cire, dans son atelier entièrement vitré, la maîtresse des lieux nous accueille et lève le nez de son ouvrage pour embrasser le panorama vers le jardin planté de hauts arbres. «Cette maison, c’est un peu notre bateau, avec son pont en bois pour contempler la verdure et le calme, confie-t-elle. Avec mon mari, on se dit que tant qu’on est dans cette embarcation, on est bien. C’est une image qu’on aime utiliser dans notre couple.»

Une vue panoramique

Pour raconter l’histoire de ce projet, notre hôte nous accompagne dans le vaste salon. «Asseyez-vous où vous voulez», dit-elle. Et on doit avouer que l’on a l’embarras du choix. Entre le fauteuil long au coin du feu, que la famille se dispute dès que le temps se fait humide, et les chaises-trônes couvertes de tissu qui contrastent joliment avec l’architecture contemporaine, notre cœur balance. Mais finalement, c’est le large divan face au bosquet qui remporte tous les suffrages.

En été, une fenêtre coulissante permet d’ouvrir la façade sur 7 mètres vers la terrasse, brouillant complètement les limites entre le dedans et le dehors. «Notre ancien logement était plein de murs et d’espaces réduits, je ne voulais plus de ça, raconte l’habitante. J’ai grandi dans une maison à la campagne. Et dans mes souvenirs d’enfance, le salon avait de grandes baies vitrées, avec une belle vue. Je désirais retrouver cette sensation.»

Avec ses divers fauteuils au style éclectique, le salon offre une grande flexibilité d’utilisation. L’étagère sur mesure du fond a été réalisée par Desize. © UTKU PEKLI

Une façade réverbérante

Côté rue aussi, la sculptrice s’est inspirée de ses réminiscences de môme. Marquée par la demeure en verre réfléchissant d’une tante dans les Ardennes, elle rêvait d’un volume invisible. Dans un premier temps, la piste d’un revêtement en miroir a été étudiée mais finalement le studio d’architecture Open Architectes a mis au point un bardage tout à fait novateur, fait d’un verre cathédral martelé, à l’arrière duquel est collée une feuille d’aluminium.

La verdure des environs, qui oscille avec le vent, s’y reflète, ce qui crée un matériau en mouvement. Une sorte de flou artistique qui évolue avec la course du soleil. Côté jardin, le séjour entièrement vitré est posé sur un socle de pierre en U et surmonté d’une grande galette de toiture qui déborde, offrant une ombre naturelle et couvrant une partie de la terrasse.

Un trait dans le paysage

«L’idée était d’avoir un simple trait, celui du toit, en lévitation dans le paysage, résume Jérôme Peteno d’Open Architectes. Quand on a découvert ce terrain en pente, il avait déjà été excavé et il y avait un vieux court de tennis en contre-bas de la voirie, avec des grands arbres autour. Un peu comme une clairière entourée de végétation. On a réfléchi à utiliser le site tel qu’il était vu qu’une assiette était déjà prévue. On a mis toutes les chambres au rez-de-chaussée dans le socle et les pièces de vie à l’étage, à l’inverse du schéma classique.»

L’arrière de la maison surplombe le jardin. Au rez-de-chaussée, la chambre des parents bénéficie d’une petite terrasse privée, séparée de la piscine par un mur. © UTKU PEKLI

La zone de séjour, par ses espaces fluides et sans portes, favorise la vie en famille, à l’instar de la cuisine où l’on peut préparer le repas face à la vue, tout en papotant avec l’un ou l’autre, accoudé au plan de travail. «On aime recevoir, explique la propriétaire. On voulait donc une maison familiale entre la maison de vacances et celle de vie.»

Priorité à la flexibilité

La partie nuit, par contre, est beaucoup plus cloisonnée. On y trouve d’un côté une suite parentale, qui bénéficie d’un dressing, d’une petite terrasse et même d’un escalier privatif. De l’autre côté, s’alignent les chambres des ados, qui ont elles aussi leur propre escalier et un accès direct vers la piscine, ainsi qu’une chambre d’amis, qui pourrait un jour devenir celle de la grand-mère.

Dans le hall de la zone enfants, un sympathique coin lecture avec vue. © UTKU PEKLI

Toutes ces pièces sont reliées par un grand couloir équipé de placards sur mesure, dissimulant une bibliothèque et des rangements, et d’un sympathique banc de lecture où se lover tranquillement. «C’est une maison avec plein de coins où se poser, se réjouit la maître d’ouvrage. Nous avons vraiment réfléchi à la flexibilité pour plus tard. Nous voulions que chacun y ait son intimité, même s’il y a du monde.»

La suite parentale a été pensée dans les moindres détails de mobilier. On y trouve une paroi faite de divers types de verre rainuré, teinté, bosselé, comme celle de la salle à manger. © UTKU PEKLI

Un travail d’équipe

Si l’ensemble paraît aussi convivial, c’est aussi grâce à l’aménagement d’intérieur, qui loin d’être froid, comme on pourrait le craindre dans ce type de projet contemporain, est des plus chaleureux. Et c’est en grande partie dû aux nombreux meubles sur mesure, pensés de façon élégante et minutieuse – à l’instar du vestiaire ou de la cuisine – mais aussi au choix des matériaux.

La cuisine sur mesure a été réalisée par Artea. Une arrière-cuisine permet de laisser l’avant rangé. Au sol, on trouve des plaques de terrazzo. © UTKU PEKLI

«Pour ce projet, nous avons vraiment travaillé ensemble, moi et Martine Dressou, qui est architecte d’intérieur au bureau, explique Jérôme Peteno. Tout a été étudié dès les esquisses. Elle s’occupe a priori plus des espaces intérieurs et elle a bien sûr dessiné tout le mobilier. Mais ici, elle a aussi réfléchi aux bardages, aux garde-corps vitrés…»

C’est également elle qui a imaginé cette fascinante paroi formée de divers verres – clair, bosselé, ligné, opalin ou teinté en jaune – qui permet d’isoler la salle à manger de la cage d’escalier parentale. «Cette composition donne un petit côté Art déco à l’ensemble», se réjouit l’habitante.

La suite parentale a été pensée dans les moindres détails de mobilier. On y trouve une paroi faite de divers types de verre rainuré, teinté, bosselé, comme celle de la salle à manger. © UTKU PEKLI

Une intérieur à peaufiner

Aujourd’hui, le couple et ses trois garçons ont apprivoisé leur nouveau logis et déjà reçu beaucoup de visites… Il ne reste plus qu’à trouver la place aux murs pour la multitude de tableaux chatoyants, venant du Congo et d’ailleurs, que le couple a amassé au fil du temps, sans réelle volonté de collectionner. En attendant leur place définitive, ceux-ci sont placés au sol, histoire de voir si cela colle à l’endroit.

La large baie de 7 mètres et le châssis encastré donnent l’impression qu’intérieur et extérieur ne forment qu’un. © UTKU PEKLI

«On va encore probablement changer des couleurs ou des meubles. Tout est en mouvement. On en discute encore beaucoup avec mon mari. Moi j’aime le flashy, mais lui est plus tempéré», s’amuse notre guide du jour. Pas de quoi faire chavirer le bateau toutefois, il peut voguer sereinement, avec la nature comme horizon.

En bref : Open Architectes En 2001, suite à un concours d’architecture remporté, Ruddy Picard et Bertrand Noël décident de collaborer plus durablement.

En 2006, ils fondent officiellement Open Architectes et sont rejoints en 2008 par Jérôme Peteno.

Le bureau, implanté à Ronquières dans le Hainaut, compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs – architectes mais aussi dessinateurs, architectes d’intérieur, etc. –, et signe des projets multiples: habitations, logements groupés, écoles, bureaux…

