La petite histoire de… l’Applique de Jules Wabbes (1968)

Nom: Applique (Petite, 5-Bandes, 11-Bandes)

Designer: Jules Wabbes

Première édition: 1968

Laiton ou bronze? Difficile de dire quelle est notre version préférée de la série d’appliques conçues par Jules Wabbes en 1968. On retrouvait à l’époque ces luminaires partout, tant dans les lieux publics que les entreprises. Et ces dernières années, l’objet se revoit dans nombre d’intérieurs, des villas brutalistes aux demeures traditionnelles en passant par les appartements branchés. «Son choix d’utiliser le bronze était remarquable pour la période car fin des années 60, le plastique était à la mode, raconte Marie, la fille du designer. Mais cette matière vieillit mal, alors qu’il existe des statues en bronze datant de plusieurs siècles. Mon père voulait faire des objets intemporels.» Des classiques qui s’adaptent à tout.

© SDP / MICHEL FIGUET

Et cette démarche, selon Vincent Colet, qui dirige Général Décoration (la société de production de Jules Wabbes) depuis 2014, est liée au passé d’antiquaire du créateur. «Avant d’imaginer des aménagements et du mobilier, il a restauré des meubles anciens. Remettre à neuf des pièces vieilles de plus de 200 ans, cela le rendait heureux», précise celui qui a grandi avec les enfants de Wabbes. Ce dernier voulait obtenir le même résultat avec ses réalisations. Il choisissait donc des matériaux et des processus de production donnant des objets qui ne s’usent pas, ne perdent pas leur valeur et ne sont donc pas jetés, mais transmis ou vendus. Eternellement.»

Wabbes n’imaginait pas ses modèles sur papier, mais dans l’atelier où, au plus fort de son activité, il employait une trentaine d’artisans – fabricants de meubles, soudeurs et métallurgistes. Il avait les idées, eux les rendaient possibles. «Il attendait d’eux un «bon» travail. Pas la perfection, insiste le spécialiste. Il aimait énormément ces petites différences uniques inhérentes au travail à la main.» Général Décoration poursuit aujourd’hui cette vision. L

’entreprise est partie à la recherche d’ateliers qui répondent aux exigences de qualité initiales de ce ténor du design belge. Il a fallu deux ans pour les trouver sur notre territoire…

